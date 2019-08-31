Вкусные идеи для первого школьного дня
Возвращение в школу - это особый момент, который стоит отметить. Но что за праздник без накрытого стола и чего-то вкусненького?! АО Dobeles dzirnavnieks и кулинарный блогер Бетия Калея предлагают четыре простых в приготовлении рецепта для первого школьного дня, которые прекрасно дополнят сезонные дары природы - яблоки, груши и сливы.
Маффины с корицей, яблочной начинкой и карамельным кремом
Ингредиенты: смесь для маффинов Dobeles dzirnavnieks, 1 ст. л. корицы, 100 г мягкого сливочного масла; для начинки - 100 мл молока, 300 г яблок, очищенных от кожуры и нарезанных маленькими кусочками, 3 ст. л. сахара, 150 мл воды; для крема - 500 г сыра маскарпоне, 1 банка вареного сгущенного молока, 100 мл сливок.
Приготовление:
1. Для маффинов в большой миске соединить сливочное масло, сухую смесь, корицу, молоко и 100 мл воды и перемешивать до получения однородного теста.
2. Наполнить тестом 12 бумажных формочек, выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 20 минут
до тех пор, пока маффины не станут золотисто-коричневыми и деревянная шпажка при протыкании не будет оставаться сухой, без следов сырого теста.
Дать маффинам остыть до комнатной температуры.
3. Для начинки положить в кастрюлю яблоки, сахар и налить воду. Варить, время от времени помешивая, до мягкости яблок. По желанию массу можно взбить блендером до однородной консистенции. Охладить.
4. Для крема соединить в миске все необходимые для него ингредиенты и взбивать при помощи миксера, пока все ингредиенты полностью не смешаются. Не взбивать слишком долго!
5. В центре каждого маффина вырезать отверстие, в которое положить яблочную начинку. При помощи кондитерского мешка украсить каждый маффин шапочкой из крема. Хранить в холодильнике.
Пирог из овсяной крошки с грушами, медом и миндалем
Ингредиенты: смесь для пирога из овсяной крошки Dobeles dzirnavnieks, 200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, 3 ст. л. холодной воды, 400 г груш, 50 мл меда, 20 г миндальных лепестков, сливочное масло для смазывания формы.
Приготовление:
1. В большую миску всыпать сухую смесь, добавить сливочное масло. Растереть массу кончиками пальцев до получения мелкой крошки.
2. 1/5 крошки пересыпать в миску поменьше, а в оставшуюся массу добавить воду и месить до получения теста.
3. Форму для пирога (диаметром около 24 см) выстелить пергаментной бумагой, края смазать сливочным маслом. Тесто руками равномерно распределить по форме, поставить отдохнуть в холодильник на 10 минут.
4. Тем временем нарезать груши тонкими ломтиками.
5. Выложить груши на основу, полить медом, посыпать миндалем и оставшейся крошкой.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 35-45 минут, пока поверхность пирога не станет золотисто-коричневой. Охладить.
Пирог с хрустящей овсяной основой, сливами и шапочкой из белка
Ингредиенты: смесь для пирога из овсяной крошки Dobeles dzirnavnieks, 200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, 400 г слив, 40 г сахара; для белковой шапочки - 4 яичных белка, 220 г сахара, сливочное масло для смазывания формы.
Приготовление:
1. Всыпать в большую миску сухую смесь, добавить сливочное масло. Перетереть ингредиенты кончиками пальцев до получения крошки.
2. Форму для пирога (диаметром около 24 см) выстелить пергаментной бумагой, края смазать маслом. Пересыпать крошку в форму и разровнять руками, сильно прижимая к форме.
Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 20-25 минут, пока поверхность пирога не станет золотисто-коричневой. Охладить.
3. Чтобы приготовить сливовое варенье, удалить косточки из слив и нарезать их небольшими кусочками. Положить в кастрюлю вместе с сахаром и варить около 15 минут до получения однородной консистенции. Охладить.
4. Для приготовления белковой шапочки в большую миску положить яичные белки и сахар. Миску поместить над кастрюлей, в которую налито немного воды, таким образом, чтобы пар нагревал миску. Нагревать белки, время от времени помешивая, до растворения сахара
(проверить, растворился ли сахар, можно, потерев массу между пальцев: если еще чувствуется сахар, массу нужно продолжать нагревать).
5. Снять миску с кастрюли и взбивать при помощи миксера примерно 10 минут, пока масса не увеличится в объеме втрое и не станет белой, плотной и блестящей.
6. На остывшую основу выложить сливовое варенье, осторожно украсить белковой массой при помощи ложки или силиконовой лопатки. При желании поверхность белковой шапочки можно обжечь при помощи кухонной горелки.
Осенний сливовый пирог
Ингредиенты: смесь для приготовления дрожжевого теста Dobeles dzirnavnieks, 25 мл растительного масла, 500 г слив, 50 г коричневого сахара, 200 г греческого йогурта, 50 г сахара, 1 ч. л. корицы, 1/2 ч. л. молотого имбиря, 1/4 ч. л. молотой гвоздики, 1 яйцо, 1 яичный желток, сахарная пудра для подачи.
Приготовление:
1. В большую миску влить 250 мл теплой воды, добавить сухую смесь и упаковку дрожжей. Перемешать все до получения однородного теста. Переложить в миску, которую затем накрыть полотенцем и дать подойти в теплом месте примерно 45 минут.
2. Сливы нарезать тонкими ломтиками, посыпать коричневым сахаром, корицей, имбирем и гвоздикой.
3. Йогурт смешать с сахаром, яйцом и яичным желтком.
4. Форму для пирога (примерно 25х35 см) выстелить пергаментной бумагой. Раскатать тесто при помощи скалки или распределить по форме руками. Сверху залить йогуртовой смесью, на которой распределить сливы.
Выпекать пирог в предварительно разогретой духовке при 175 градусах примерно 30 минут, пока поверхность пирога не станет слегка коричневой.
Охладить, посыпать сахарной пудрой.
Для полного счастья надо совсем немного - всего лишь вкусный пирог и проведенное вместе время!