Вкусные идеи для первого школьного дня

Маффины с корицей, яблочной начинкой и карамельным кремом

Ингредиенты: смесь для маффинов Dobeles dzirnavnieks, 1 ст. л. корицы, 100 г мягкого сливочного масла; для начинки - 100 мл молока, 300 г яблок, очищенных от кожуры и нарезанных маленькими кусочками, 3 ст. л. сахара, 150 мл воды; для крема - 500 г сыра маскарпоне, 1 банка вареного сгущенного молока, 100 мл сливок.

Приготовление:

1. Для маффинов в большой миске соединить сливочное масло, сухую смесь, корицу, молоко и 100 мл воды и перемешивать до получения однородного теста.

2. Наполнить тестом 12 бумажных формочек, выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах примерно 20 минут

до тех пор, пока маффины не станут золотисто-коричневыми и деревянная шпажка при протыкании не будет оставаться сухой, без следов сырого теста.

Дать маффинам остыть до комнатной температуры.

3. Для начинки положить в кастрюлю яблоки, сахар и налить воду. Варить, время от времени помешивая, до мягкости яблок. По желанию массу можно взбить блендером до однородной консистенции. Охладить.

4. Для крема соединить в миске все необходимые для него ингредиенты и взбивать при помощи миксера, пока все ингредиенты полностью не смешаются. Не взбивать слишком долго!

5. В центре каждого маффина вырезать отверстие, в которое положить яблочную начинку. При помощи кондитерского мешка украсить каждый маффин шапочкой из крема. Хранить в холодильнике.

Пирог из овсяной крошки с грушами, медом и миндалем

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты: смесь для пирога из овсяной крошки Dobeles dzirnavnieks, 200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, 3 ст. л. холодной воды, 400 г груш, 50 мл меда, 20 г миндальных лепестков, сливочное масло для смазывания формы.

Приготовление:

1. В большую миску всыпать сухую смесь, добавить сливочное масло. Растереть массу кончиками пальцев до получения мелкой крошки.

2. 1/5 крошки пересыпать в миску поменьше, а в оставшуюся массу добавить воду и месить до получения теста.

3. Форму для пирога (диаметром около 24 см) выстелить пергаментной бумагой, края смазать сливочным маслом. Тесто руками равномерно распределить по форме, поставить отдохнуть в холодильник на 10 минут.

4. Тем временем нарезать груши тонкими ломтиками.

5. Выложить груши на основу, полить медом, посыпать миндалем и оставшейся крошкой.

Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 35-45 минут, пока поверхность пирога не станет золотисто-коричневой. Охладить.

Пирог с хрустящей овсяной основой, сливами и шапочкой из белка

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты: смесь для пирога из овсяной крошки Dobeles dzirnavnieks, 200 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, 400 г слив, 40 г сахара; для белковой шапочки - 4 яичных белка, 220 г сахара, сливочное масло для смазывания формы.

Приготовление:

1. Всыпать в большую миску сухую смесь, добавить сливочное масло. Перетереть ингредиенты кончиками пальцев до получения крошки.