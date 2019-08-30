Пт, 30.08.2019
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Мухлевала с материнским пособием: женщина незаконно получила 5900 евро

ФОТО: TASS/Scanpix

Прокуратура по расследования финансовых и экономических преступлений передала суду уголовное дело, по которому женщина обвиняется в мошенничестве с материнским пособием, сообщает агентство LETA.

Согласно решение о передаче уголовного дела суду, обвиняемая осознанно вводила в заблуждение Государственную службу социального страхования, чтобы получить большее материнское пособие.

Обвиняемая, используя созданный в системе электронного декларирования Службы госдоходов профиль, ежемесячно предоставляла неверную информацию об обязательных выплатах социального страхования, а также подавала заявления на получение пособия на срок беременности и родов.

Всего своими преступными деяниями женщина получила более 5900 евро, которые перечислили на указанный ей банковский счет.

Дело передано на рассмотрение Рижскому районному суду.

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