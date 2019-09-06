Борданс: договор о сторительстве Лиепайской тюрьмы с Abora заключен не будет

Такое решение Борданс принял, "исходя из обстоятельств на латвийском рынке и того, что в коалиции фактически нет поддержки выделению финансирования на строительство".

Было предложено отложить строительство на несколько лет, что означает необходимость объявления о новом конкурсе. И Борданс решил объявить о новом международном конкурсе.

"Это будет международный конкурс, и в нем, скорее всего, победу одержит международная компания", - заявил он.

В начале этого года завершилась закупка на проектирование, авторский надзор и строительство нового комплекса Лиепайской тюрьмы, в которой победу одержало предприятие Abora, предложившее проделать работу за наименьшую цену в 113,6 млн евро.

Однако Abora оказалась одной из строительных компаний, название которой фигурирует в деле о возможном взяточничестве и строительном картеле, в данный момент активно расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Советом по конкуренции.

Вопрос о сроках начала строительства Лиепайской тюрьмы сегодня был рассмотрен на внеочередном заседании правительства, однако министры не смогли договориться о том, начать строительство тюрьмы в следующем году или отложить его до 2022 года.