"Честная, честная нация": Без монет обогнать Queen, разобраться с Тимати, попасть в шоу-биз и поздравить Летова

"Попасть в шоу-бизнес"

Пост-панк дуэт "Буерак" из Новосибирска выпустил свой четвертый студийный альбом. Пластинка получила название "Шоу-бизнес" и состоит из девяти треков.

Примечательно, что премьера состоялась 5 сентября. Именно в эту же дату выходили и другие альбомы группы.

Также ребята объявили, что отправятся в октябре в тур. Может быть доедут и до Риги. Прошлый раз Русский TVNET побывал на их концерте. Там творилось что-то невообразимое...

Рекордные дизлайки

Российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) удалил клип "Москва", который на вечер 9 сентября собрал рекордное количество дизлайков на YouTube - около 1,2 миллиона. Уже 10 сентября видео было удалено и больше недоступно.

Если до этого рэпера подозревали в продаже наушников и одежды втридорога, которая есть на AliExpress, то тут скандал гораздо громче. Кроме того, во все это приплели другого артиста - Гуфа.

Хейтеры не успокоились и волна гнева переметнулась на его трек "Лучший друг", опубликованный на канале YouTube 6 октября 2015 года, в качестве подарка ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.

Пока в России шли разборки про клип и содержание песни "Москва", тем временем в Риге открылся магазин одежды Black Star Wear. Похоже, что для бренда рэпера наступили черные дни. Или черный пиар - это тоже пиар? Как это и бывает, все началось с недовольного твитта о том, что на полках в магазине продается одежда с логотипом Армии России и портретами президента РФ Владимира Путина. И понеслось...

"Как же мне стать МС?"

Кумир современной молодежи певица Монеточка (наст. имя Елизавета Гырдымова) не торопилась выпускать клипы на треки из последнего альбома "Раскраски для взрослых". Теперь наконец-то свет увидел новый ролик певицы "Нет монет".

На видео она появляется в разных образах - от безбилетной пассажирки общественного транспорта до рисованного персонажа компьютерной игры. Поклонники восприняли клип положительно.

Стоит отметить, что девушка сделала видео в ироничной форме. Если до этого ее упрекали, что картинка и отражает того, что в тексте, то здесь она обыграла все содержание слов песни "Нет монет". Отдельно можно разбирать саму песню - это ирония о современном хип-хоп- исполнителе, который мечтает о популярности. Достигает вершин славы, а потом теряет приобретенный успех. Здесь легко можно узнать таких героев современной рэп-музыки, как Face, Pharaoh, Lizer, Yanix и других.

"Я к двадцати успела подрасти

Читаю рэп о творческом пути

Надеюсь, официант меня простит

Он просит мелочи сгрести, но…".

Не прошла Монеточка и мимо феномена популярности рэпера после его смерти, а также как часто после смерти исполнителя выпускается "последний хит". Невольно вспоминаешь Децла, XXXTentacion и Lil Peep.

Ранее артистка записала трек, в котором высказалась о пожарах в Сибири.

"Ах эти белые ночи..."

7 сентября прошел ежегодный форум современного искусства Baltā nakts.

Если два года назад жители и гости столицы фотографировались над огромной Луной, которая расположилась над рижским каналом, то в этом году публика собралась в парке Кронвальда, чтобы сфотографировать огромный макет Земли.

Самыми популярными объектами для посещения в этом году стали квартал Таллинас и "тихая дискотека" в Национальной библиотеке.

Если вы случайно пропустили это мероприятие, то мы предлагаем посмотреть яркие фотографии с этой громкой осенней ночи!

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