"Честная, честная нация": Без монет обогнать Queen, разобраться с Тимати, попасть в шоу-биз и поздравить Летова
Русский TVNET предлагает очередной мини-обзор #Седьмая нота про околомузыкальные и музыкальные события недели. Добро пожаловать в мир, где есть немного музыкальной истории и рассказов о "звездах завтрашнего дня".
Обновились до пластинки
Российская инди-группа СПБЧ ("Самое Большое Простое Число") не только значительно обновила состав, но и вернулась с новым альбомом "Наверное, точно".
Один из основателей группы Илья Барамия был вынужден покинуть проект, чтобы уделить больше времени своему второму проекту "Аигел". Но коллектив, хоть и потерял бойца, приобрел достойную замену. Место Ильи занял Стас Астахов, который ранее играл в группе Tesla Boy. В 2018 году в проект пришла солистка Женя Борзых, В новый релиз вошло десять песен, среди них синглы "Кому" и "Злой", на который группа в июне выпустила музыкальное видео.
Кстати, группа уже неоднократно выступала в Риге, на одном из концертов был и Русский TVNET...
"Честная, честная нация"
В среду, 11 сентября, в клубе Melnā piektdiena выступила самая обсуждаемая андерграунд группа России Shortparis. Для кого-то Shortparis - пустой звук. Для многих это сенсационное явление русской музыки. Ребят трудно причислить к какому-то конкретному музыкальному жанру. Выступление группы это не просто – пришли, сыграли. Это настоящий перформанс.
"Все идет по плану"
10 сентября российскому поэту и музыканту Егору Летову могло бы исполниться 55 лет. Его можно назвать одним из самых влиятельных панк-рокеров в советской и российской музыке. Летов и Константин Рябинов создали группу "Гражданская оборона", которая не просто вошла в историю советской и российской рок-музыки, но и получила огромное отражение и продолжение у современных артистов.
В честь дня рождения исполнителя вышел трибьют-альбом, который носит название "Без меня". В его записи участвовали 27 групп и исполнителей, в том числе Гречка, Ленинград, Найк Борзов, Noize MC, Нейромонах Феофан, Animal Джаz, рэпер Слава КПСС и ряд других звёздных имён.
Версия песни "Все как у людей" от Noize MC уже получила широкую огласку, преимущественно благодаря видеоклипу.
Подробнее: >>> "Ленинград", Гречка, Noize MC и другие музыканты записали трибьют-альбом в память о Егоре Летове
Раз в 13 лет выпустить альбом и взорвать хит-парады!
Мы уже писали ранее, американская рок-группа Tool впервые за 13 лет выпустила новую композицию, а 30 августа состоялась премьера долгожданного альбома Fear Inoculum.
Внимание! Он уже обогнал Тейлор Свифт, Лану Дель Рей и группу Queen!
Последний их альбом вышел в 2006 году. Сказать, что их новый CD ждали любители тяжелой музыки - это ничего не сказать! Теперь они находятся на вершине популярнейших стриминговых сервисов. То, что ранее было недоступным - ушло в массы!
*Tool являются одной из самых известных прогрессивных групп, начиная с их второго студийного альбома Ænima. Они умело объединяют изобразительное искусство, тексты-послания и музыкальные эксперименты. Tool получили три премии "Грэмми", совершили несколько мировых гастролей и спродюсировали альбомы, занявшие первые места в чартах нескольких стран.
"Попасть в шоу-бизнес"
Пост-панк дуэт "Буерак" из Новосибирска выпустил свой четвертый студийный альбом. Пластинка получила название "Шоу-бизнес" и состоит из девяти треков.
Примечательно, что премьера состоялась 5 сентября. Именно в эту же дату выходили и другие альбомы группы.
Также ребята объявили, что отправятся в октябре в тур. Может быть доедут и до Риги. Прошлый раз Русский TVNET побывал на их концерте. Там творилось что-то невообразимое...
Рекордные дизлайки
Российский хип-хоп исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) удалил клип "Москва", который на вечер 9 сентября собрал рекордное количество дизлайков на YouTube - около 1,2 миллиона. Уже 10 сентября видео было удалено и больше недоступно.
Если до этого рэпера подозревали в продаже наушников и одежды втридорога, которая есть на AliExpress, то тут скандал гораздо громче. Кроме того, во все это приплели другого артиста - Гуфа.
Хейтеры не успокоились и волна гнева переметнулась на его трек "Лучший друг", опубликованный на канале YouTube 6 октября 2015 года, в качестве подарка ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.
Подробнее >>> "Мой лучший друг - это президент Путин": в Сети призывают удалить клип Тимати "Лучший друг"
Пока в России шли разборки про клип и содержание песни "Москва", тем временем в Риге открылся магазин одежды Black Star Wear. Похоже, что для бренда рэпера наступили черные дни. Или черный пиар - это тоже пиар? Как это и бывает, все началось с недовольного твитта о том, что на полках в магазине продается одежда с логотипом Армии России и портретами президента РФ Владимира Путина. И понеслось...
Подробнее: >>> "Начнем торговать символикой Третьего рейха?": люди в шоке от магазина Black Star Wear
"Как же мне стать МС?"
Кумир современной молодежи певица Монеточка (наст. имя Елизавета Гырдымова) не торопилась выпускать клипы на треки из последнего альбома "Раскраски для взрослых". Теперь наконец-то свет увидел новый ролик певицы "Нет монет".
На видео она появляется в разных образах - от безбилетной пассажирки общественного транспорта до рисованного персонажа компьютерной игры. Поклонники восприняли клип положительно.
Стоит отметить, что девушка сделала видео в ироничной форме. Если до этого ее упрекали, что картинка и отражает того, что в тексте, то здесь она обыграла все содержание слов песни "Нет монет". Отдельно можно разбирать саму песню - это ирония о современном хип-хоп- исполнителе, который мечтает о популярности. Достигает вершин славы, а потом теряет приобретенный успех. Здесь легко можно узнать таких героев современной рэп-музыки, как Face, Pharaoh, Lizer, Yanix и других.
"Я к двадцати успела подрасти
Читаю рэп о творческом пути
Надеюсь, официант меня простит
Он просит мелочи сгрести, но…".
Не прошла Монеточка и мимо феномена популярности рэпера после его смерти, а также как часто после смерти исполнителя выпускается "последний хит". Невольно вспоминаешь Децла, XXXTentacion и Lil Peep.
Ранее артистка записала трек, в котором высказалась о пожарах в Сибири.
"Ах эти белые ночи..."
7 сентября прошел ежегодный форум современного искусства Baltā nakts.
Если два года назад жители и гости столицы фотографировались над огромной Луной, которая расположилась над рижским каналом, то в этом году публика собралась в парке Кронвальда, чтобы сфотографировать огромный макет Земли.
Самыми популярными объектами для посещения в этом году стали квартал Таллинас и "тихая дискотека" в Национальной библиотеке.
Если вы случайно пропустили это мероприятие, то мы предлагаем посмотреть яркие фотографии с этой громкой осенней ночи!
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Галерея: Baltā nakts 2019