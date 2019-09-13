Андрес Кулль покидает пост председателя правления Postimees Grupp

Председатель правления издательской группы Postimees Grupp AS Андрес Кулль по личным причинам решил покинуть свой пост. В то же время продолжит руководить Kroonpress AS.
Как сообщает BNS, Андрес Кулль решил оставить пост главы Postimees Grupр, так как посчитал, что в необходимой мере эффективно руководить расположенным в Тарту Kroonpress и действующей в Таллинне Postimees Grupр одновременно невозможно.
Кулль останется на посту председателя правления Kroonpress AS, который он занимал и до того, как вступил в должность главы Postimees Grupр.
Председатель совета Postimees Grupр Маргус Линнамяэ выразил Куллю благодарность за вклад в руководство медиаконцерном.
Исполняющим обязанности председателя правления Postimees Grupр согласно решению совета предприятия станет Андрус Раудсалу. В ближайшее время будет начат поиск нового председателя.