Вс, 15.09.2019
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Андрес Кулль покидает пост председателя правления Postimees Grupp

Андрес Кулль

ФОТО: Postimees

Председатель правления издательской группы Postimees Grupp AS Андрес Кулль по личным причинам решил покинуть свой пост. В то же время продолжит руководить Kroonpress AS.  

Как сообщает BNS, Андрес Кулль решил оставить пост главы Postimees Grupр, так как посчитал, что в необходимой мере эффективно руководить расположенным в Тарту Kroonpress и действующей в Таллинне Postimees Grupр одновременно невозможно.

Кулль останется на посту председателя правления Kroonpress AS, который он занимал и до того, как вступил в должность главы Postimees Grupр.

Председатель совета Postimees Grupр Маргус Линнамяэ выразил Куллю благодарность за вклад в руководство медиаконцерном.

Исполняющим обязанности председателя правления Postimees Grupр согласно решению совета предприятия станет Андрус Раудсалу. В ближайшее время будет начат поиск нового председателя.

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