Андрес Кулль покидает пост председателя правления Postimees Grupp

Как сообщает BNS, Андрес Кулль решил оставить пост главы Postimees Grupр, так как посчитал, что в необходимой мере эффективно руководить расположенным в Тарту Kroonpress и действующей в Таллинне Postimees Grupр одновременно невозможно.

Кулль останется на посту председателя правления Kroonpress AS, который он занимал и до того, как вступил в должность главы Postimees Grupр.

Председатель совета Postimees Grupр Маргус Линнамяэ выразил Куллю благодарность за вклад в руководство медиаконцерном.