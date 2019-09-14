Звезды, якоря, горошек и ремни: гимн Америке 40-х и "да здравствует талия!" от Micheal Kors
В весенне-летней коллекции 2020 года, представленной на Неделе моды в Нью-Йорке, один из самых популярных американских брендов Micheal Kors в очередной раз пропел свой гимн Америке, а также сакцентировал внимание на женской талии, которую прекрасно подчеркивают ремни.
Звезды на свитерах и лампасах, кители и матроски, прославляющие мощь Военно-морского флота - гордость США во Второй мировой войне, вышитые золотой нитью якоря, силуэты преимущественно с широкими плечами и узкой талией, женственные платья по фигуре "словно из 40-х" с популярными принтами - в клетку, полоску, горошек...
Скромно и элегантно!
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