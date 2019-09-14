Звезды, якоря, горошек и ремни: гимн Америке 40-х и "да здравствует талия!" от Micheal Kors

В весенне-летней коллекции 2020 года, представленной на Неделе моды в Нью-Йорке, один из самых популярных американских брендов Micheal Kors в очередной раз пропел свой гимн Америке, а также сакцентировал внимание на женской талии, которую прекрасно подчеркивают ремни.