В Риге в пожаре пострадал человек; в его квартире сработал датчик дыма

В 14:45 рижские пожарные получили информацию от свидетелей о том, что во одной из квартир сработал сигнал детектора дыма и ощущается запах дыма. VUGD незамедлительно прибыла на место происшествия и констатировала, что в квартире пригорела оставленная без присмотра еда. Возгорание было ликвидировано еще до прибытия пожарных. Из задымленной квартиры был эвакуирован один человек, его передали медикам.

В период с 6:30 субботу до 6:30 воскресенья в регионах Латвии были зарегистрированы семь пожаров, в Риге - пять, а в других городах три. Дополнительно пожарные приняли участие и в тушении одного лесного пожара.

За сутки Пожарно-спасательная служба получила 36 вызовов, в том числе 17 на спасательные работы. Из всех полученных вызовов три были ложными.