МИД Эстонии планирует вызвать посла России из-за "подвига советских солдат"

Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет посла России Александра Петрова, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на сегодняшней пресс-конференции правительства, пишет Rus.Postimees.
Причиной стало опубликованное новостным агентством ТАСС высказывание посла РФ в Эстонии Александра Петрова. "Там он подчеркнул, что жители Эстонии чтут "подвиг" освободивших Эстонию советских солдат и ссылается на те обстоятельства, которые, безусловно, не являются истиной", - объяснил Рейнсалу.
"Эстонскую Республику оккупировали, позиция Эстонской Республики в отношении двух оккупаций негативна", - отметил министр.
Министерство иностранных дел планирует в ближайшее время вызвать посла РФ и представить ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы.
"И стоит напомнить, что когда 22 сентября [1944] Красная армия оккупировала Таллинн, немецких войск в это время в городе уже не было и сопротивление оказывали в основном прибывшие из Финляндии эстонские добровольцы и на башне Длинный Герман 22 сентября спустили сине-черно-белый флаг и подняли красное знамя", - сказал Рейнсалу.