МИД Эстонии планирует вызвать посла России из-за "подвига советских солдат"

Причиной стало опубликованное новостным агентством ТАСС высказывание посла РФ в Эстонии Александра Петрова. "Там он подчеркнул, что жители Эстонии чтут "подвиг" освободивших Эстонию советских солдат и ссылается на те обстоятельства, которые, безусловно, не являются истиной", - объяснил Рейнсалу.

"Эстонскую Республику оккупировали, позиция Эстонской Республики в отношении двух оккупаций негативна", - отметил министр.

Министерство иностранных дел планирует в ближайшее время вызвать посла РФ и представить ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы.