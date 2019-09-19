Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

МИД Эстонии планирует вызвать посла России из-за "подвига советских солдат"

Посол РФ Александр Петров.

ФОТО: Eero Vabamägi

Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет посла России Александра Петрова, сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на сегодняшней пресс-конференции правительства, пишет Rus.Postimees.

Причиной стало опубликованное новостным агентством ТАСС высказывание посла РФ в Эстонии Александра Петрова. "Там он подчеркнул, что жители Эстонии чтут "подвиг" освободивших Эстонию советских солдат и ссылается на те обстоятельства, которые, безусловно, не являются истиной", - объяснил Рейнсалу.

"Эстонскую Республику оккупировали, позиция Эстонской Республики в отношении двух оккупаций негативна", - отметил министр.

Министерство иностранных дел планирует в ближайшее время вызвать посла РФ и представить ему свои объяснения и указания относительно взгляда Эстонской Республики на эти вопросы.

"И стоит напомнить, что когда 22 сентября [1944] Красная армия оккупировала Таллинн, немецких войск в это время в городе уже не было и сопротивление оказывали в основном прибывшие из Финляндии эстонские добровольцы и на башне Длинный Герман 22 сентября спустили сине-черно-белый флаг и подняли красное знамя", - сказал Рейнсалу.

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