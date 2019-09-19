Сборная Латвии U-18 дважды сыграла с россиянами. За матчами следили скауты НХЛ

В первом матче в "Арена Рига" наши хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:5, но во втором поединке в ледовом холле Volvo подопечные Сорокина уступили лишь в серии буллитов со счетом 3:4.

За игрой с трибун наблюдали несколько скаутов НХЛ. "Это всегда плюс. Многие парни показали себя с лучшей стороны. Надеюсь, что в их блокнотах что-то было записано", - сказал Сорокин.