Чт, 19.09.2019
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Сборная Латвии U-18 дважды сыграла с россиянами. За матчами следили скауты НХЛ

Олег Сорокин

ФОТО: Guntis Lazdāns/lhf.lv

Главный тренер сборной Латвии по хоккею U-18 Олег Сорокин доволен достижениями своих игроков в прошедших двух проверочных матчах против одногодок из России.

В первом матче в "Арена Рига" наши хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:5, но во втором поединке в ледовом холле Volvo подопечные Сорокина уступили лишь в серии буллитов со счетом 3:4.

За игрой с трибун наблюдали несколько скаутов НХЛ. "Это всегда плюс. Многие парни показали себя с лучшей стороны. Надеюсь, что в их блокнотах что-то было записано", - сказал Сорокин.

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