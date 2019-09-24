Громкое дело: СГД попытается взыскать с новых владельцев Tokyo City 9 миллионов долга прежних хозяев

В передаче сообщили, что были ликвидированы компании ООО Resto Court, ООО Restograd и ООО Stollons, ранее управлявшие сетью Tokyo City. На их место пришли компании ООО Tokyo City и ООО TC-11, к таким выводам передача пришла на основании выданных чеков.

Изменились и члены правления и владельцы предприятий. По информации передачи, ранее одним из владельцев был предприниматель из России Сергей Симарев, присутствовавший и на открытии первого ресторана сети Tokyo City, а ныне владельцем стал Алексей Слюзов, он же указан истинным выгодоприобретателем.

Ранее при исследовании сети Tokyo City выяснилось, что Слюзов тогда был одним из совладельцев нескольких филиалов Tokyo City в Санкт-Петербурге, а теперь стал хозяином в Латвии.

Помимо начатого уголовного процесса, а рамках которого к обеим обвиняемым директорам ресторанов за "зарплаты в конверте" был применен денежный штраф, СГД трем бывшим управляющим сети Tokyo City насчитала девять миллионов евро в качестве неуплаченных взносов социального страхования за период времени с середины 2016 года по конец 2017 года.

600 000 евро - это основная сумма, остальное - денежный штраф, составляющий 300%, применимых к социальному страхованию, плюс набежавшая пеня.

В уголовный процесс эта сумма не попала, так как это только подсчеты, и свидетельств о них нет, пояснили в передаче.

Поняв, что компании "заменили", СГД готова бороться, чтобы долг все же взыскать. Представитель СГД Каспар Подиньш пояснил, что это стандартная практика для компаний, попавших в проблемы - как только руководство понимает, что что-то не так, скорейшее решение - это создать новую компанию, сменив название и должностное лицо, но по сути - тот же бренд и те же сотрудники свою работу продолжают, как ни в чем не бывало.

Также отмечается, что наказания удалось избежать Дмитрию Трибунцову, который на тот момент был членом правления во всех трех компаниях, управлявших Tokyo City - в рамках расследования СГД не получила достаточной доказательной базы, чтобы призвать его к ответственности.

Затруднило ситуацию и то, что нет уголовно-процессуальных средств, которые ограничили бы право юридического лица ликвидировать компанию перед наложением штрафа по конкретному делу, пояснили в Aizliegtais paņēmiens.

СГД планирует обратиться в суд и доказать, что новые компании должны перенять долги прежних хозяев.

"Вероятно, это будет первый случай, когда мы попробуем обратиться против новых владельцев и должностных лиц", - пояснил Подиньш.

На вопросы LTV новое руководство Tokyo City не ответило, однако прокурист Tokyo City Галина Гулбе пояснила, что о счете в девять миллионов евро слышит впервые.

Как сообщалось ранее, в августе этого года суд Видземского предместья Риги утвердил соглашение о признании вины и наказании по делу "о зарплатах в конвертах" Tokyo City. Оба обвиняемых директора ресторана были приговорены к денежным штрафам.

Согласно обвинительному заключению, директора двух ресторанов Tokyo City в период с апреля 2017 года до декабря 2017 года выплачивали работникам ресторанов часть зарплат (вплоть до 600 евро в месяц) наличными деньгами, которые не указывали в бухучете.

Между обвиняемыми и прокурором прокуратуры по расследованию финансовых и экономических преступлений Мартиньшем Янсонсом была достигнута договоренность о признании вины и наказании, обвиняемые приговорены к денежным штрафам в размере 8600 евро, а также дополнительному наказанию - запрету вести коммерческую деятельность всех видов на два года.

Чтобы не удерживать взносы соцстрахования и подоходный налог с населения, одна из обвиняемых выплатила в виде зарплат работникам одного из ресторанов Tokyo City не менее 16 274 евро. Тем самым государству причинен материальный ущерб в виде неуплаченных налогов в размере 12 911 евро.

Второе обвиняемое лицо выплатило работникам второго ресторана Tokyo City в виде зарплат "в конвертах" не менее 11 026 евро. Государству причинен материальный ущерб в размере 8747 евро.