Зелтиньш, Дубска, Алтмане, Арманева и другие эксперты приняли участие в Модных разговорах

"Стиль - это твоя визитная карточка. Очень трудно произвести хорошее первое впечатление со второго раза, поэтому нужно быть уверенными в том, что мы носим. Простота в стиле и образе прекрасна, но обратите внимание и на детали - в них вся сила. Одна деталь может многое изменить", - рассказывает Ренарс Зелтиньш.

"Клетка, стиль 80-х, бежевый цвет, кожаные рубашки, прозрачный материал, перья страуса в одежде и аксессуарах, принты с мотивами флоры и фауны, total look или вся одежда одного цвета - все это модно в текущем осенне-зимнем сезоне. Однако важно помнить о том, что

не стоит гнаться за всеми горячими трендами, нужно выбрать то, что подходит и нравится самому, в чем чувствуешь себя удобно и уверенно. В моде то, что нам подходит",

- поясняет Майя Арманева.

Стилист и художник моды Анита Алтмане во время Модных разговоров в Akropole рассказала о том, как выглядеть классически, но при этом современно и как включить классические ценности в комплекты рабочей одежды, придав им свежести. Яркая певица из группы Triānas parks Агнесе Раковска поведала в своей лекции о том, как она пришла к своему стилю, почему выбрала экспрессивный образ и как он повлиял на ее личную жизнь и музыкальную карьеру. А визажист и стилист Лаура Валута во время косметического мастер-класса познакомила с простыми и применимыми на практике приемами нанесения повседневного и праздничного макияжа.

Во время Модных разговоров в Akropole джентльмены тоже открыли для себя кое-что новое - шоумен Ренарс Зелтиньш поделился рекомендациями и опытом, рассказав о том, почему соответствующий стиль является частью победы в профессиональной жизни, в том числе посоветовал, что обязательно нужно учитывать при создании своего личного стиля. Блогер и стилист Майя Арманева познакомила с самыми горячими модными тенденциями сезона и поделилась секретами выбора сочетаний материалов, цветов и нарядов, а эксперт в области моды и стиля Жанна Дубска объяснила, как можно выглядеть современно и одеваться удобно в любом возрасте.

Насыщенный лекциями и мастер-классами день завершился особой экспертной дискуссией "О чем стилисты тебе не рассказывают?". В сопровождении Аниты Алтмане, Майи Арманевой, Жанны Дубской, Ренарса Зелтиньша и Айвиса Цериньша присутствующие узнали секреты и хитрости стиля, а также выяснили, что важно для клиентов стлистов - чего они ждут от этих консультаций, с какими трудностями им приходится сталкиваться в своей работе, как превратить консультацию в эффективный и очень приятный опыт преображения и др.