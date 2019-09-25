Внимание, учения! Возможны ограничения движения на государственных дорогах

Дело в том, что на этих государственных дорогах будет происходить интенсивное движение военного транспорта.

Временные ограничения движения возможны на участке Видземского шоссе (A2) от Цесиса до Риги, на участке Гаркалне-Тумшупе-Аллажмуйжа-Нитауре-Скуйене автодороги Гаркалне-Алаукстс (P3), на участке Рижской объездной дороги (A4) от Берги до Саулкалне, на автодороге Улброка-Огре (P5), на участке Даугавпилсского шоссе (A6), от Риги до Кокнесе, на дороге Инчукалнс-Ропажи-Икшиле (P10), на участке Сигулда-Малпилс-Сунтажи-Кегумс автодороги Инциемс-Сигулда-Кегумс (P8), на участке автодороги Тинужи - Кокнесе (P80) от Огресгалса до Кокнесе, на автодороге Аугшлигатне-Скривери (P32), на участке Амата-Гикши-Перкони-Катрина-Эргли автодороги Эргли-Драбеши (P31) и на автодороге Кокнесе-Эргли (P79).

Как сообщалось ранее, с 23 сентября по 6 октября в Латвии проходят международные военные учения "Серебряная стрела 2019", в которых принимают участие примерно 3000 военнослужащих из 12 стран.

В учениях участвуют солдаты и офицеры из Латвии, Албании, Чехии, Эстонии, Италии, Канады, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Учения проходят в светлое и темное время суток на Адажском полигоне, в Стопиньском, Саласпилсском, Икшкильском, Огрском, Малпилсском, Сигулдском, Адажском, Инчукалнском и Гаркалнском краях.