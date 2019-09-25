В Одни Ворота: Юрий Жигаев о Лиге чемпионов, "Вирслиге" и видеоблоге
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
В гостях у программы "В Одни Ворота" Юрий Жигаев - многократный чемпион Латвии по футболу, несколько раз признававшийся лучшим игроком сезона в "Вирслиге".
По завершении карьеры Юрий продолжил жить футболом и начал снимать свой видеоблог об этом виде спорта.
Юрий сам ведёт и продюссирует своё шоу, вооружившись камерой GoPro он путешествует и общается со знаковыми людьми латвийского футбола, которые принимают его за своего, и поэтому готовы отвечать на самые непростые вопросы.
Вместе с Юрием мы обсудили первый тур недавно стартовавшей Лиги чемпионов УЕФА. Наш гость комментирует результаты, а также делится воспоминаниями из своих выступлений в еврокубках за "Вентспилс".
Также в программе прозвучит запись, которую прислал нам лидер фанатского движения футбольного клуба "Вентспилс". Трибуны "Вентспилса" по сей день считают Юрия лучшим капитаном их команды.