Редчайшие кадры: принц Гарри и Меган Маркл с маленьким Арчи в Южной Африке

Через два дня после начала турне герцога и герцогини Сассекских по Южной Африке появились официальные фото королевской семьи в полном составе.

Это первые снимки малыша Арчи после его крещения, которые Кенсингтонский дворец разрешил показать общественности.

ФОТО: HENK KRUGER/AFP/Scanpix

ФОТО: HENK KRUGER/AFP/Scanpix

ФОТО: HENK KRUGER/AFP/Scanpix

Принц Гарри и Меган Маркл в ходе своего визита встретились в с архиепископом ЮАР Десмондом Туту и его дочерью Тандекой.

Англиканский архиепископ Кейптаунский, активный борец с апартеидом, лауреат Нобелевской премии мира особенно сердечно приветствовал маленького Виндзора.

Для Арчи это был первый официальный публичный выход в свет, и он явно удался, учитывая возраст члена королевской семьи.

ФОТО: HENK KRUGER/AFP/Scanpix