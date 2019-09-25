Чт, 26.09.2019
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Редчайшие кадры: принц Гарри и Меган Маркл с маленьким Арчи в Южной Африке
Первые фото после крестин

ФОТО: AFP/SCANPIX

Как это мило! Четырехмесячный правнук королевы Великобритании Елизаветы II Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор улыбается журналистам в Южной Африке, куда он отправился с визитом вместе с мамой и папой.

Через два дня после начала турне герцога и герцогини Сассекских по Южной Африке появились официальные фото королевской семьи в полном составе.

Это первые снимки малыша Арчи после его крещения, которые Кенсингтонский дворец разрешил показать общественности.

ФОТО: HENK KRUGER/AFP/Scanpix

ФОТО: HENK KRUGER/AFP/Scanpix

ФОТО: HENK KRUGER/AFP/Scanpix

Принц Гарри и Меган Маркл в ходе своего визита встретились в с архиепископом ЮАР Десмондом Туту и его дочерью Тандекой.

Англиканский архиепископ Кейптаунский, активный борец с апартеидом, лауреат Нобелевской премии мира особенно сердечно приветствовал маленького Виндзора.

Для Арчи это был первый официальный публичный выход в свет, и он явно удался, учитывая возраст члена королевской семьи.

ФОТО: HENK KRUGER/AFP/Scanpix

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