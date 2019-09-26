Кайли Дженнер экстренно госпитализирована

По информации издания, возлюбленная Трэвиса Скотта экстренно госпитализирована в Лос-Анджелесе, причем в самое неподходящее время - она собиралась лететь на Неделю моды в Париж, чтобы представить там свою коллекцию косметики, созданную совместно с брендом Balmain. Однако Кайли стало так плохо, что пришлось обратиться за помощью к медикам.