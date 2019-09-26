Чт, 26.09.2019
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Кайли Дженнер экстренно госпитализирована
В Париж она не полетит

Кайли Дженнер

ФОТО: VALERIE MACON/AFP/Scanpix

Американская модель, бизнесвумен, светская и медийная личность Кайли Дженнер пропустит презентацию своей новой коллекции косметики в рамках Недели моды в Париже. Как сообщает TMZ, самая молодая миллиардерша в мире находится в больнице.

По информации издания, возлюбленная Трэвиса Скотта экстренно госпитализирована в Лос-Анджелесе, причем в самое неподходящее время - она собиралась лететь на Неделю моды в Париж, чтобы представить там свою коллекцию косметики, созданную совместно с брендом Balmain. Однако Кайли стало так плохо, что пришлось обратиться за помощью к медикам.

По словам инсайдеров, девушка пожаловалась на тошноту и головокружение. Точный диагноз пока не известен, но СМИ предполагают, что это может быть грипп.

Также инсайдеры утверждают, что Кайли чувствовала себя нехорошо уже целую неделю, однако стоически переносила болезнь и не обращалась за помощью. Вот к чему это привело...

Галерея: Кайли Дженнер в Голливуде

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