"Сегодня похоронили его жену": мужчина чуть не ушел вслед за ней в пожаре от поминальной свечи

Во время пожара хозяйка квартиры Антонина была на работе, дома был лишь сын, который не смог своими силами выбраться из задымленного помещения.

По счастливой случайности беду заметил проезжавший мимо экипаж полиции. Стражи порядка не остались в стороне, один их них забежал в квартиру и вытащил потерпевшего.

Вскоре на место ЧП прибыли пожарные и хозяйка квартиры Антонина.

"Слава богу, сын сильно не пострадал, его увезла "Скорая"", - отметила женщина, добавив, что обошлось без ожогов, мужчина лишь надышался гарью.

Из рассказа Антонины выяснилось, что пожар - не единственная трагедия семьи в этот день - за несколько дней до этого ее сын потерял жену.

"Сегодня сын похоронил ее. Я его мама. Мы ушли, дети пошли гулять, а он остался дома с горящей свечой. Я еще ему сказала проверить, чтобы свеча стояла нормально. От нее и загорелось все. Еще одно несчастье", - поделилась она.

В течение нескольких часов спасатели справились с огнем, около 17.00 объявив о ликвидации пожара. Теперь жилью необходим капитальный ремонт, тем временем семья все накопления потратила на похороны.