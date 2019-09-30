Разгром в конце сезона: Остапенко крупно проиграла в Пекине

В понедельник, 30 сентября, латвийская теннисистка Алёна Остапенко не смогла преодолеть барьер второго раунда China Open, уступив чешской теннисистке Катерине Синяковой - 2:6, 1:6.
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. За это время 22-летняя Остапенко отметилась лишь семью двойными ошибками и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. 23-летняя Синякова выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Для обеих теннисисток это была первая очная встреча.
За выход во второй раунд соревнований Остапенко заработала 65 рейтинговых очков WTA, а также премию в размере 41 625 американских долларов.
Возможно, для Алёны этот сезон подошёл к концу, так как на оставшиеся в этом году турниры WTA она пока не заявлена.
Напомним, что ранее первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не смогла преодолеть барьер первого раунда China Open, уступив украинке Элине Свитолиной - 7:6 (7:4), 1:6, 2:6. Обе латвийские теннисистки продолжат выступления в Пекине в парном разряде.