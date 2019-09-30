Разгром в конце сезона: Остапенко крупно проиграла в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. За это время 22-летняя Остапенко отметилась лишь семью двойными ошибками и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. 23-летняя Синякова выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Для обеих теннисисток это была первая очная встреча.