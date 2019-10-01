Роберт Китт уволен с поста главы Swedbank Eesti: "С банковским делом покончено!"

Трудовые отношения прекращены с прежним председателем правления эстонского отделения Swedbank Робертом Киттом, бывшим финансовым директором Вайко Таммевяли и бывшим руководителем банковских услуг для частных лиц Кайе Метсла.

"Решение прервать трудовые отношения с тремя сильными и ценными работниками руководящего звена было нелегким. Решение пришлось принять на основании внутреннего расследования в банке, которое выявило упущения в работе по своевременному выявлению и препятствованию отмыванию денег", - сказал председатель совета Swedbank Eesti Бьорн Эльфстранд.

Роберт Китт написал в соцсетях, что с банковским делом отныне покончено.

"Swedbank говорит, что причины - в прошлом, а расследование до сих пор не нашло в моей деятельности ничего криминального. Я очень рад этому. Так и есть. Как я отмечал летом, у собственника всегда есть право производить замены в руководстве, и этой возможностью собственник воспользовался".

"Что со мной будет дальше? Лето принесло много новых мыслей, идей и свежих спортивных рекордов. Я взял перерыв. Я подумаю: как наилучшим образом использовать свой 25-летний банковский опыт?" - продолжил он.

"Я не исключаю ни академическую работу, ни госсектор, ни частный сектор, как на родине, так и за рубежом", - отметил Китт.