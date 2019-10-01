Будущий магазин Lidl в Пурвциемсе может поставить под угрозу безопасность дорожного движения

Ещё в мае жители окрестностей высказали претензии, что строители собираются срубить деревья, а также сравнять с землёй зелёную зону напротив их домов. Протесты рижан ничего так и не дали. Теперь на перекрёстке Дзелзавас и Илукстес идёт строительство, где в обозреваемом будущем должен появиться новый магазин, так как застройщики получили разрешение на строительство.

Однако местный житель Янис считает, что во время строительства были допущены нарушения.

Янис утверждает, что около комплекса Lidl предусмотрен въезд и выезд для грузовых машин - в зону доставки товара, поэтому движение на перекрёстке, скорее всего, станет ещё более интенсивным. К тому же там находится пешеходный переход, а немного дальше - остановка общественного транспорта. Также там есть место для разворота в противоположном направлении. Кроме того, существует ещё один строительный проект, который предусматривает строительство еще одного разворота.

Местные жители обеспокоены тем, что с появлением магазина на перекрёстке начнется основательный хаос: под угрозой будет безопасность как водителей, так и пешеходов.

У Яниса есть заключение Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), где говорится, что "констатировано несколько решений, которые снизят безопасность дорожного движения на улице Дзелзавас в рамках проектируемого участка, поэтому можно считать предлагаемое решение организации дорожного движения неподходящим для реализации".

Полагаясь на данное сообщение, Янис, чтобы оспорить данное разрешение на строительство, обратился в департамент развития Рижской думы.

10 сентября департамент отправил первый ответ. Сначала ответили, что в случае, если строительство согласовано противозаконно, оспоренные работы начинать нельзя. В свою очередь через два дня департамент ответил снова, пояснив, что первый ответ носил информативный характер: там были объяснены законы.

Янис уверен - закон указывает, что в случае, если административный акт оспорен, то работы приостанавливаются, не считая некоторых отдельных случаев, но этот - не является исключением.

В департаменте городского развития два письма объяснили ошибкой коммуникации, там пояснили суть закона: если кто-то не соблюдает закон, тогда надо уже обращаться в ответственные за прекращение строительного процесса ведомства.

Одним из таких является Рижская строительная управа, которая в свою очередь, сообщила, что разрешение на строительство было выдано и об "ожидаемом решении департамента, пожалуйста, интересуйтесь в департаменте".

Теперь в департаменте городского развития обещают, что окончательное решение будет, но 11 октября, а пока строительство будет продолжаться.