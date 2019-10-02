Зиле, Казакс, Церпс и Баузе - кто станет следующим президентом Банка Латвии?

Ряд политиков считает, что о кандидате в президенты БЛ партии должны договориться уже в октябре, а другие полагают, что вначале Сейм должен выбрать нового руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), а затем уже начинать дискуссию о президенте БЛ.

Выдвигать кандидатов в президенты БЛ могут не менее десяти депутатов парламента.

Лидер фракции оппозиционного "Согласия" Янис Урбанович прогнозирует, что ни Сейм, ни коалиция не смогут договориться о едином кандидате, однако считает, что самые большие шансы занять этот пост имеются у депутата Европарламента Роберта Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ) или члена совета центрального банка Мартиньша Казакса.

Как пишет газета, неофициальная информация противоречива, так как другие политики считают, что "о политическом кандидате не может быть и речи".