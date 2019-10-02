Зиле, Казакс, Церпс и Баузе - кто станет следующим президентом Банка Латвии?

Партии неофициально начали обсуждать кандидатов в преемники Илмара Римшевича на посту президента Банка Латвии (БЛ), так как срок его полномочий истекает 21 декабря этого года, пишет Latvijas Avize.
Ряд политиков считает, что о кандидате в президенты БЛ партии должны договориться уже в октябре, а другие полагают, что вначале Сейм должен выбрать нового руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), а затем уже начинать дискуссию о президенте БЛ.
Выдвигать кандидатов в президенты БЛ могут не менее десяти депутатов парламента.
Лидер фракции оппозиционного "Согласия" Янис Урбанович прогнозирует, что ни Сейм, ни коалиция не смогут договориться о едином кандидате, однако считает, что самые большие шансы занять этот пост имеются у депутата Европарламента Роберта Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ) или члена совета центрального банка Мартиньша Казакса.
Как пишет газета, неофициальная информация противоречива, так как другие политики считают, что "о политическом кандидате не может быть и речи".
В числе претендентов в руководители БЛ упоминаются также бывший председатель FKTK Улдис Церпс, который продолжил карьеру в финансовых учреждениях за пределами страны, и старший специалист финансового сектора Всемирного банка Карлис Баузе, который в свое время возглавлял управление монетарной политики БЛ.