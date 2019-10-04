Будут организованы две кампании, приуроченные ко Всемирному дню защиты животных

По словам организаторов кампании, большинству людей небезразличны судьбы животных, но у них редко возникает повод задуматься об этом, потому что эти животные по сути "невидимы" - они не могут сами рассказать о себе, поэтому это будет сделано в рамках акции с помощью видео-экранов и других элементов.