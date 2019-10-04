Будут организованы две кампании, приуроченные ко Всемирному дню защиты животных

В связи с празднованием Всемирного дня защиты животных организация Riga Animal Save, которая, несмотря на отсутствие официальной регистрации, называет себя ответвлением движения по охране животных The Save Movement в Риге, проведет две акции, чтобы напомнить обществу о судьбах животных, сообщил агентству LETA представитель движения Сандис Админис.
В пятницу, 4 октября, в 18:30 в Риге на перекрестке улиц Вальню и Калькю состоится художественно-информационная кампания, "чтобы создать в центре города спокойное пространство для размышлений, разговоров и получения опыта о том, как чувствуют себя животные в современном мире - на фермах, бойнях и в других местах".
По словам организаторов кампании, большинству людей небезразличны судьбы животных, но у них редко возникает повод задуматься об этом, потому что эти животные по сути "невидимы" - они не могут сами рассказать о себе, поэтому это будет сделано в рамках акции с помощью видео-экранов и других элементов.
В свою очередь в понедельник, 7 октября, с полудня до 19 часов вечера на бойне за пределами Риги пройдет акция сочувствия. Ожидается, что в ней примут участие 30 человек. По словам организаторов, цель этой акции - привлечь внимание к тем, кого везут на бойню, и заставить общество задуматься о связи между этими животными и потребляемым мясом.