Сб, 5.10.2019
Использованная одежда попадает напрямую в мусорники - в Латвии нет ни одного завода, который перерабатывал бы текстиль, а это означает, что 40 000 тонн тряпья в год просто закапывают. Эвия Хаука, журналист TVNET

VUGD призывает прочистить дымоходы и установить детекторы дыма

Дымовой датчик. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

С наступлением холодной погоды Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получает все больше вызовов на пожары, связанные с использование систем отопления - нечищенными дымоходами, поврежденными или неправильно используемыми отопительными приборами, сообщили агентству LETA в VUGD.

С началом отопительного сезона VUGD призывает жителей прочистить дымоходы, проверить отопительные приборы и установить детекторы дыма.

Каждый год пожарно-спасательная служба получает около 500 вызовов, когда в нечищеных дымоходах загорается сажа. Около 50% пожаров, связанных с отоплением, вызваны нарушениями в эксплуатации отопительного оборудования.

В этом году в результате пожаров из-за нарушений эксплуатации отопительного оборудования погибли 12 человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ