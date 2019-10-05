VUGD призывает прочистить дымоходы и установить детекторы дыма

С наступлением холодной погоды Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получает все больше вызовов на пожары, связанные с использование систем отопления - нечищенными дымоходами, поврежденными или неправильно используемыми отопительными приборами, сообщили агентству LETA в VUGD.
С началом отопительного сезона VUGD призывает жителей прочистить дымоходы, проверить отопительные приборы и установить детекторы дыма.
Каждый год пожарно-спасательная служба получает около 500 вызовов, когда в нечищеных дымоходах загорается сажа. Около 50% пожаров, связанных с отоплением, вызваны нарушениями в эксплуатации отопительного оборудования.
В этом году в результате пожаров из-за нарушений эксплуатации отопительного оборудования погибли 12 человек.