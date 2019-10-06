Вс, 6.10.2019
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Экс-защитник "Сибири" скончался в возрасте 29 лет

Самвел Мнацян

ФОТО: twitter.com/russiahockey

Бывший защитник новосибирской команды КХЛ "Сибирь" Самвел Мнацян скончался от тяжелой болезни в возрасте 29 лет. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на официальную страницу Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

"В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг", — говорится в публикации.

В 2018 году у Мнацяна была обнаружена злокачественная опухоль позвоночника. В течение шести месяцев хоккеист проходил лечение в немецком Фрайбурге. 

Самвел Мнацян был членом таких команд как "Авангард-2" и "Омские ястребы", играл за чешский ХК "Кладно", казахстанские "Арлан" и "Барыс", нижнекамский "Нефтехимик", пермский "Молот-Прикамье", альметьевский "Нефтяник" и владивостокский "Адмирал".

В целом в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ Мнацян принял участие в 183 матчах.

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