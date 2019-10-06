Экс-защитник "Сибири" скончался в возрасте 29 лет

"В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг", — говорится в публикации.

Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Самвела Мнацяна. В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг.



1990-2019. Спи спокойно, Самвел. Мы будем помнить.🙏🏼 pic.twitter.com/XO6CtPsD7j — Хоккей России (@russiahockey) October 5, 2019

В 2018 году у Мнацяна была обнаружена злокачественная опухоль позвоночника. В течение шести месяцев хоккеист проходил лечение в немецком Фрайбурге.

Самвел Мнацян был членом таких команд как "Авангард-2" и "Омские ястребы", играл за чешский ХК "Кладно", казахстанские "Арлан" и "Барыс", нижнекамский "Нефтехимик", пермский "Молот-Прикамье", альметьевский "Нефтяник" и владивостокский "Адмирал".