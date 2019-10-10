Конвойный автобус полиции попал в аварию: пострадали четверо задержанных

Около восьми часов вечера на перекрестке Тинужского шоссе и Рижской окружной дороги конвойный автобус столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате происшествия пострадали четверо задержанных. Полицейские в результате ДТП травм не получили.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как свидетельствует размещенное в социальных сетях видео с места происшествия, в аварию попал приобретенный в 2016 году полицией автобус Iveco Crossway Line стоимостью 290 000 евро, который специально предназначен для конвоирования задержанных и оснащен системами безопасности.