Чт, 10.10.2019
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Конвойный автобус полиции попал в аварию: пострадали четверо задержанных

Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В среду, 9 октября, в аварию попал автобус Государственной полиции для транспортировки задержанных лиц, в результате четверо находившихся в нем задержанных госпитализированы, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Элина Приедите.

Около восьми часов вечера на перекрестке Тинужского шоссе и Рижской окружной дороги конвойный автобус столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате происшествия пострадали четверо задержанных. Полицейские в результате ДТП травм не получили.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как свидетельствует размещенное в социальных сетях видео с места происшествия, в аварию попал приобретенный в 2016 году полицией автобус Iveco Crossway Line стоимостью 290 000 евро, который специально предназначен для конвоирования задержанных и оснащен системами безопасности.

В автобусе можно перевозить одновременно до 30 человек.

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