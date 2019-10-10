Конвойный автобус полиции попал в аварию: пострадали четверо задержанных

В среду, 9 октября, в аварию попал автобус Государственной полиции для транспортировки задержанных лиц, в результате четверо находившихся в нем задержанных госпитализированы, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Элина Приедите.
Около восьми часов вечера на перекрестке Тинужского шоссе и Рижской окружной дороги конвойный автобус столкнулся с грузовиком Volvo.
В результате происшествия пострадали четверо задержанных. Полицейские в результате ДТП травм не получили.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как свидетельствует размещенное в социальных сетях видео с места происшествия, в аварию попал приобретенный в 2016 году полицией автобус Iveco Crossway Line стоимостью 290 000 евро, который специально предназначен для конвоирования задержанных и оснащен системами безопасности.
В автобусе можно перевозить одновременно до 30 человек.