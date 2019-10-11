Турция сообщила о гибели первого солдата в операции в Сирии

"В регионе операции" ранения получили еще три солдата, сообщило Министерство обороны, не открыв более подробную информацию.

Напомним, Турция в среду начала вторжение на контролируемые курдами территории на северо-востоке Турции. Сначала была проведена интенсивная бомбардировка, после чего началось сухопутное наступление, ставшее возможным после того, как округу покинули дислоцированные там силы США.