Пт, 11.10.2019
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Турция сообщила о гибели первого солдата в операции в Сирии

ФОТО: AFP/SCANPIX

Турция в пятницу сообщила о гибели своего первого солдата в операции на северо-востоке Сирии, который пал в столкновениях с курдскими боевиками.

"В регионе операции" ранения получили еще три солдата, сообщило Министерство обороны, не открыв более подробную информацию.

Напомним, Турция в среду начала вторжение на контролируемые курдами территории на северо-востоке Турции. Сначала была проведена интенсивная бомбардировка, после чего началось сухопутное наступление, ставшее возможным после того, как округу покинули дислоцированные там силы США.

Цель вторжения Турции в Сирию - отодвинуть курдских боевиков от границы и создать приграничную "зону безопасности", куда репатриировать сирийских беженцев.

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