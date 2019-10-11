Макгрегор заговорил по-русски

Конор Макгрегор не только один из лучших бойцов ММА, но и удачливый бизнесмен. Одним из полюбившихся продуктов спортсмена за пределами ринга - виски Proper 12. В своем Twitter Макгрегор сообщил, что в дальнейшем его виски будет экспортироваться и в Россию.
Proper 12 - личный виски Макгрегора, производство которого начал еще дедушка спортсмена, но, используя полученную славу, ирландец наконец сумел превратить всего во всемирно известный бренд виски.
"На здоровье, Россия!", - в видеоролике на русском языке сказал Макгрегор.
"Если это попросили, и владелец и основатель Proper 12 отозвался", - продолжил ирландский боксер.
Russia 🇷🇺 @ProperWhiskey has landed!!!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 10, 2019
See you guys in Moscow! pic.twitter.com/DWT8xXPizv
Впрочем, есть основание поставить под сомнение укрепление бренда Proper 12 на российском рынке, так как отношения Макгрегора с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым находятся не в лучшем состоянии. В то же время Нурмагомедов является одним из самых популярных спортсменов в России.
В Twitter Магрегор уже говорил, что хочет провести реванш с Хабибом в Москве, но российский боец эту идею отклони