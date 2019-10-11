Макгрегор заговорил по-русски

Proper 12 - личный виски Макгрегора, производство которого начал еще дедушка спортсмена, но, используя полученную славу, ирландец наконец сумел превратить всего во всемирно известный бренд виски.

"На здоровье, Россия!", - в видеоролике на русском языке сказал Макгрегор.

"Если это попросили, и владелец и основатель Proper 12 отозвался", - продолжил ирландский боксер.

Russia 🇷🇺 @ProperWhiskey has landed!!!

See you guys in Moscow! pic.twitter.com/DWT8xXPizv — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 10, 2019

Впрочем, есть основание поставить под сомнение укрепление бренда Proper 12 на российском рынке, так как отношения Макгрегора с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым находятся не в лучшем состоянии. В то же время Нурмагомедов является одним из самых популярных спортсменов в России.