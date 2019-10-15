В понедельник в пожарах погиб один человек, еще четверо пострадали

В Риге произошли четыре пожара, еще два потушили в других городах, а три - в регионах.

Как рассказала представитель VUGD Инта Палкавниеце, в 21.41 поступил вызов в Риге, где открытым пламенем горели несколько сараев общей площадью 50 кв.м. В пожаре пострадали два человека, которые были переданы на попечение врачей, а один человек погиб.

В 4.24 пожар возник в мусоропроводе многоэтажного дома в Риге. Из задымленного здания эвакуированы три человека, один из них в пожаре пострадал.

В 17.22 поступил вызов в многоэтажный дом в Юрмале, где в одной из квартир возникло задымление из-за пригоревшей еды. Проникнув в квартиру через окно, пожарные спасли человека и передали его врачам.

Всего за стуки Пожарно-спасательная служба провела 28 спасательных работ и получила четыре ложных вызова.