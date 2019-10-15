Вт, 15.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

В понедельник в пожарах погиб один человек, еще четверо пострадали
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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии было потушено девять пожаров, в них погиб один человек, четверо пострадали, еще трое были спасены, сообщает агентство LETA.

В Риге произошли четыре пожара, еще два потушили в других городах, а три - в регионах.

Как рассказала представитель VUGD Инта Палкавниеце, в 21.41 поступил вызов в Риге, где открытым пламенем горели несколько сараев общей площадью 50 кв.м. В пожаре пострадали два человека, которые были переданы на попечение врачей, а один человек погиб.

В 4.24 пожар возник в мусоропроводе многоэтажного дома в Риге. Из задымленного здания эвакуированы три человека, один из них в пожаре пострадал.

В 17.22 поступил вызов в многоэтажный дом в Юрмале, где в одной из квартир возникло задымление из-за пригоревшей еды. Проникнув в квартиру через окно, пожарные спасли человека и передали его врачам.

Всего за стуки Пожарно-спасательная служба провела 28 спасательных работ и получила четыре ложных вызова.

Всего с начала года в Латвии было зарегистрировано 7994 пожара, в которых пострадали 220, были спасены 358, а погибли 62 человека, в том числе трое несовершеннолетних.

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