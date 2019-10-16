Новые экспонаты Александра Васильева в Риге: Музей моды заполнят дамы в кринолинах
С 25 октября посетители Музея моды (Рига, ул. Грециниеку, 24) смогут посмотреть новую выставку "Дама в кринолине". Выставка создана в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева и охватывает период с 1850 по 1870 год. Символом этого времени стал кринолин - конструкция, напоминающая птичью клетку. Представленные наряды - это новые поступления в коллекцию мэтра, которые экспонировались во Франции.
Социальное место женщины в середине XIX века было ограничено частной жизнью - домом и детьми, но физически женщины занимали больше места, чем когда-либо в истории. Увеличенные кринолином платья оккупировали улицы, гостиные, бальные залы, театральные ложи, места в экипажах и купе поездов.
Роскошная одежда и внешний облик стали главным способом самовыражения женщины. Она непосредственно участвовала в создании наряда: сама выбирала ткани, ленты, кружева в разных магазинах, а потом вместе со швеей продумывала фасон, отделку, подбирала аксессуары, а иногда и шила сама.
Женщин постоянно упрекали в том, что они слишком много внимания уделяют легкомысленной моде, но в то же время оценивали их, судили о манерах и вкусе по одежде.
Важной темой выставки является не только роль женщины в обществе, но и многочисленные инновации, которые определяли повседневную жизнь середины XIX века.
Появляются новые, синтетические красители, в магазинах огромный выбор тканей, украшений и даже готовой одежды, железнодорожный транспорт манит в дальние страны и заставляет следить за точным расписанием, а города превращаются в особый - шумный, грязный и плотно населенный мир, который предлагает всевозможные развлечения и товары. Правда, предлагает не всем, а только самым богатым. Большое внимание будет уделено быту и традиционному буржуазному дому, семейной жизни и воспитанию детей.
На выставке будут представлены прекрасные наряды середины XIX века из коллекции Александра Васильева. Экспонаты помогут проследить день богатой леди от утреннего туалета и прогулок, до визитов и балов.
Дополнением нарядов послужат утонченные аксессуары, украшения и даже предметы интерьера. Сохранится и традиция Музея моды - посетители смогут примерить кринолины и заполнить тест, разработанный для выставки.