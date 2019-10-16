Новые экспонаты Александра Васильева в Риге: Музей моды заполнят дамы в кринолинах

Социальное место женщины в середине XIX века было ограничено частной жизнью - домом и детьми, но физически женщины занимали больше места, чем когда-либо в истории. Увеличенные кринолином платья оккупировали улицы, гостиные, бальные залы, театральные ложи, места в экипажах и купе поездов.

Роскошная одежда и внешний облик стали главным способом самовыражения женщины. Она непосредственно участвовала в создании наряда: сама выбирала ткани, ленты, кружева в разных магазинах, а потом вместе со швеей продумывала фасон, отделку, подбирала аксессуары, а иногда и шила сама.

Женщин постоянно упрекали в том, что они слишком много внимания уделяют легкомысленной моде, но в то же время оценивали их, судили о манерах и вкусе по одежде.

Важной темой выставки является не только роль женщины в обществе, но и многочисленные инновации, которые определяли повседневную жизнь середины XIX века.

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Появляются новые, синтетические красители, в магазинах огромный выбор тканей, украшений и даже готовой одежды, железнодорожный транспорт манит в дальние страны и заставляет следить за точным расписанием, а города превращаются в особый - шумный, грязный и плотно населенный мир, который предлагает всевозможные развлечения и товары. Правда, предлагает не всем, а только самым богатым. Большое внимание будет уделено быту и традиционному буржуазному дому, семейной жизни и воспитанию детей.

На выставке будут представлены прекрасные наряды середины XIX века из коллекции Александра Васильева. Экспонаты помогут проследить день богатой леди от утреннего туалета и прогулок, до визитов и балов.