В центре Риги горел дом: два человека пострадали от огня

Согласно первоначальным данным, в жилом доме загорелась печь. Когда на место происшествия прибыли спасатели, одна из квартир уже горела открытым пламенем.

Используя выдвижные лестницы, пожарные вывели из здания пять человек. Еще два человека были выведены по внутренней лестнице, а двое пострадавших спасены из горящей квартиры.

Вызов пожарные получили около девяти часов вечера, а в 23.20 пожар повышенной опасности был ликвидирован. Его общая площадь составила 25 квадратных метров.

Между тем, как сообщили очевидцы произошедшего редакции Русского TVNET, пожар действительно разразился около 21 часа. Были эвакуированы жители соседних домов, на месте происшествия работали оперативные службы. Пожар, якобы, произошел на пересечении улиц Авоту и Бруниниеку.

Видео: Пожар в центре Риги

Пожар в центре Риги. ФОТО: Фото очевидца