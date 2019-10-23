Аллергия, проблемы с кожей и болезни дыхательных путей: коварный отопительный сезон

Сертифицированный фармацевтИванда Крастиня объясняет, как сухой воздух влияет на наше самочувствие, и делится советами о том, как защитить организм в отопительный сезон.

"Оптимальный для организма уровень влаги в помещениях - 40–55 %, и узнать его можно при помощи специальных измерительных приборов.

Признаком чрезмерно сухого воздуха могут быть и субъективные ощущения: сухая кожа на теле, появление трещин на губах, сиплый голос, электризация волос и одежды, сухие и покрытые струпьями носовые ходы, а также раздраженные глаза", - поясняет Иванда Крастиня.

Сухой воздух может спровоцировать болезни дыхательных путей

Достаточный уровень влаги в помещениях помогает организму поддерживать идеальную влажность кожи и слизистых;

если же воздух слишком сухой, кожа тоже становится более сухой и более чувствительной к раздражителям, она начинает чесаться и шелушиться.

Слизистая же носа, полости рта и глаз с потерей влаги утрачивает и свою основную функцию - защитную. Выделяемый слизистой в сухой среде секрет становится более густым, что затрудняет самоочищение дыхательных путей.

Вирусы, пыль, раздражители, аллергены, длительное время находящиеся на слизистой, могут спровоцировать различные болезненные проявления - насморк, кашель, боль в горле, хриплость, а также слезоточивость, раздраженные и чешущиеся глаза.

Простые способы увлажнения воздуха

Первое правило - поддерживать в помещениях оптимальный уровень влаги. Самым эффективным решением будут специальные увлажнители - ультразвуковые, паровые или комплексные, которые позаботятся об оптимальном микроклимате в помещениях.

Воздух можно увлажнить и при помощи совсем простых приемов: поставить рядом с батареей емкость с водой, положить на батарею влажное полотенце фроте или же сушить на ней белье.

Пригодятся и комнатные растения: они помогают очистить и увлажнить воздух. Чтобы обеспечить в помещениях нужный уровень влажности, их нужно регулярно проветривать: эта нехитрая процедура восстанавливает уровень влажности и наполняет помещения свежим воздухом, что очень важно в период распространения вирусов.

Поддержание оптимального уровня влаги в организме

#Достаточное количество жидкости

Чтобы помочь своему организму, важно не забывать достаточно много пить, например, воду и теплые травяные чаи - в холодное время года это будет совсем не лишним.

# Кремы

Кожу желательно увлажнять при помощи кремов и лосьонов для тела,

особенно хорошо, если в их состав входит мочевина, которая активно задерживает в коже влагу и не дает ей быстро испаряться.

Подойдут и увлажняющие кремы для кожи лица, содержащие гиалуроновую кислоту (ими рекомендуется пользоваться по вечерам и в тех случаях, когда вы точно знаете, что пробудете в помещении еще по крайней мере 2-3 часа, прежде чем выйти на холодный воздух), а также кремы и лосьоны с жирными кислотами омега: они создают на коже липидный защитный слой, который замедляет испарение влаги.

#Бальзам для губ и гигиеническая помада

Из-за сухого воздуха губы чаще трескаются.

Чтобы устранить уже возникшую проблему, пригодится бальзам для губ с более плотной текстурой, так как в нем больше активных веществ,

тогда как для профилактики и повседневного использования больше подойдет гигиеническая помада с более легкой текстурой.

# Витамины

Чтобы помочь организму задерживать жидкость, по совету врача или фармацевта можно принимать гиалуроновую кислоту в виде капсул, а также витамины А и Е, которые отвечают за увлажнение и питание кожи и слизистой.

#Морская вода

Если из-за сухого воздуха во время отопительного сезона возникли проблемы со слизистой носа, ситуацию можно улучшить, воспользовавшись содержащими морскую воду аэрозолями и увлажняющими гелями.

"Следует помнить о том, что,

хотя погодные условия в осенне-зимний сезон не всегда нас балуют, желательно проводить как можно больше времени на свежем воздухе, быть активными и счастливыми,

ведь это самый лучший способ укрепить здоровье в целом", - напоминает Иванда Крастиня.