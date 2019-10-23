28-летнюю дочь посла Ирана в России нашли мертвой в Москве

По информации многочисленных изданий, у Арефех Санаи, жившей на две страны, были проблемы с психическим здоровьем. Телеграм-канал "112", который сообщил о ее смерти, отметил, что она наблюдалась в Иране у психолога и принимала выписанные врачом антидепрессанты.

Как сообщают новостные порталы, девушка выпала из окна 9-го этажа.

По некоторым данным, она совершила суицид, но представители посольства опровергают эту информацию и утверждают, что Арефех скончалась от сердечного приступа.

Тело молодой девушки нашел случайный прохожий во дворе дома в Подсосенском переулке, где и жила Арефех. Мужчина сразу же вызвал скорую помощь. "Я увидел, что рядом с домом что-то лежит, похожее на человека.

Молодая женщина была одета по-домашнему, в джинсах и легкой кофточке, без обуви. Она лежала на асфальте лицом вниз, рядом с машиной. Около головы была кровь.

Еще заметил, что у машины помята стойка, думаю, девушка сначала задела ее", - рассказал он в интервью "Московскому комсомольцу".

В Москве девушка жила последние четыре месяца и с родителями не конфликтовала. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Отец погибшей - Мехди Санаи - иранский ученый и дипломат. С 2013 года он работает послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации, а с 2014-го является профессором СПбГУ. Он ведет свой блог на платформе Livejournal, однако пока там нет никакой информации о его дочери.