У министра финансов РФ нашли квартиру за 6,5 миллионов евро

Квартира такой же площадью 253,8 квадратных метра указана в декларации министра, пишет "Медуза".

Квартиры в этом комплексе стоят от 1,8 миллиона рублей за квадратный метр, что означает, что рыночная стоимость принадлежащей Силуанову квартиры составляет не менее 457 миллионов рублей (около 6,5 миллионов евро).

По мнению издания "Метла", квартиру Силуанову помог купить партнер российского олигарха Романа Абрамовича Михаил Ливерганд, являющийся его соседом. Взамен министр якобы лоббировал приватизацию госсобственности в интересах Ливерганда и Абрамовича.

В свою очередь Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального ранее нашел принадлежащий силуанову дом и земельный участок на Рублевке, которые оценил в 1,25 миллиарда рублей. Фонд отмечает, что, основываясь на официальных доходах, такую недвижимость министр себе позволить не мог.