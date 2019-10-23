Ср, 23.10.2019
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Уволено все правление Rīgas karte

Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 23 октября, во время собрания акционеров от должностей были освобождены все представители правления предприятия Rīgas karte, сообщает агентство LETA.

Акционерами Rīgas karte являются муниципальное предприятие Rīgas satiksme и американская компания Conduent. 51% акций принадлежит Rīgas satiksme, а 49% - Conduent.

До сих пор посты руководителей Rīgas karte занимали Янис Мейранс и Павел Туловский из Rīgas satiksme, и Эрик Моризурс от Conduent.

Rīgas karte было основано в 2007 году. Предприятие создало электронную систему оплаты за общественный транспорт и автопарковки в Риге.

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