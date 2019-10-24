FKTK об ажиотаже со Swedbank в Даугавпилсе: слухи распространялись в соцсетях и Whatsapp

"Банковский сектор Латвии стабилен. Все латвийские банки продолжают работу", - подчеркнула она.

Янсоне также отметила, что FKTK постоянно отслеживает ситуацию и тщательно следит за процессами в банковском секторе.

"Ситуация в Даугавпилсе в среду вечером, когда клиенты Swedbank усиленно хотели снять деньги из банкоматов, была связана с распространением ложной информации. Необычное поведение клиентов Swedbank наблюдалась локально - только в Даугавпилсе", - сказала Янсоне.

Она отметила, что благодаря оперативно предоставленной Swedbank информации и обеспечению обслуживания клиентов неправдивые слухи рассеялись. "Ночью и сегодня утром ситуация нормализовалась", - сообщила Янсоне.

В FKTK указали, что установление источников слухов, каналов их распространения и целей входит в компетенцию правоохранительных органов.

Также в комиссии напомнили, что распространение ложной информации о состоянии финансового сектора страны является уголовно наказуемым действием.

По имеющейся у Swedbank информации, 23 октября вечером в Даугавпилсе началось целенаправленное распространение слухов о нестабильности банка, поэтому у банкоматов выстроились очереди людей, а в отдельных банкоматах закончились деньги.

Слухи о нестабильности кредитного учреждения распространялись по разным каналам, в том числе через социальные сети и Whatsapp. О случившемся извещены Служба государственной безопасности, Государственная полиция и FKTK.