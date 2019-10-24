FKTK об ажиотаже со Swedbank в Даугавпилсе: слухи распространялись в соцсетях и Whatsapp

Наблюдавшийся в Даугавпилсе вечером в среду, 23 октября, ажиотаж клиентов Swedbank, которые снимали деньги в банкоматах, был вызван распространением ложной информации, заявила агентству LETA старший специалист по общественным отношениям Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Даце Янсоне.
"Банковский сектор Латвии стабилен. Все латвийские банки продолжают работу", - подчеркнула она.
Янсоне также отметила, что FKTK постоянно отслеживает ситуацию и тщательно следит за процессами в банковском секторе.
"Ситуация в Даугавпилсе в среду вечером, когда клиенты Swedbank усиленно хотели снять деньги из банкоматов, была связана с распространением ложной информации. Необычное поведение клиентов Swedbank наблюдалась локально - только в Даугавпилсе", - сказала Янсоне.
Она отметила, что благодаря оперативно предоставленной Swedbank информации и обеспечению обслуживания клиентов неправдивые слухи рассеялись. "Ночью и сегодня утром ситуация нормализовалась", - сообщила Янсоне.
В FKTK указали, что установление источников слухов, каналов их распространения и целей входит в компетенцию правоохранительных органов.
Также в комиссии напомнили, что распространение ложной информации о состоянии финансового сектора страны является уголовно наказуемым действием.
По имеющейся у Swedbank информации, 23 октября вечером в Даугавпилсе началось целенаправленное распространение слухов о нестабильности банка, поэтому у банкоматов выстроились очереди людей, а в отдельных банкоматах закончились деньги.
Слухи о нестабильности кредитного учреждения распространялись по разным каналам, в том числе через социальные сети и Whatsapp. О случившемся извещены Служба государственной безопасности, Государственная полиция и FKTK.
По размеру активов Swedbank является крупнейшим банком в Латвии. За девять месяцев 2019 года прибыль группы Swedbank в Латвии составила 79,569 млн евро, прибыль - 83,31 млн евро. Активы группы Swedbank в Латвии в конце сентября составляли 5,687 млрд евро.