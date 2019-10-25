Бусулис и Амината порадовали деток из центра опеки и призвали не относиться к ним предвзято

В мероприятии приняли участие дети из филиалов VSAC "Рига", среди гостей также были принимающие семьи, волонтёры, публичные личности и другие заинтересованные, кому небезразлична судьба детей, - они не только порадовали их своим присутствием, но и таким образим обратились к общественности.

Илона Кунстберга, руководитель филиала "Тейка" VSAC "Рига": "В нашем филиале живут дети и молодые люди с тяжелыми психическими расстройствами.

В настоящее время в трёх филиалах VSAC "Рига" - "Тейка", "Плявниеки" и "Рига" - живут 111 детей в возрасте от 4 до 18 лет. Каждый из них хочет иметь свою семью, своих маму и папу.

Открытое мероприятие является прекрасной возможностью, чтобы в непринуждённой обстановке познакомиться с детьми, проживающими в центре опеки, рассмотреть и увидеть "своего" ребёнка. Конечно, в том числе и уменьшить предубеждения, существующие в обществе, встретиться с друзьями из других филиалов и насладиться моментами радости вместе. Слоган этого мероприятия - "Сотвори радость" - лучше всего отражает его цель".

ФОТО: Готардо Ронитис

Ярослава Томашевич, руководитель благотворительного фонда "Bērnu rīts": "Сегодня ценности и мораль общества выше, чем когда-либо, но, к сожалению, всё ещё существуют стереотипы и предрассудки, когда речь идёт о детях из центров социальной опеки.

Целью этого мероприятия было прежде всего принести радость детям. Но это также была хорошая возможность напомнить общественности, что не следует быть предвзятыми.

Я занимаюсь благотворительностью более 10 лет и могу с уверенностью сказать, что вокруг очень много людей, которые неравнодушны и готовы протянуть руку помощи".

ФОТО: Готардо Ронитис

ФОТО: Готардо Ронитис

Я. Томашевич отмечает, что мероприятие было возможно только благодаря значительной поддержке. Сердечное спасибо Интарсу Бусулису, Каспарсу Земитису и Аминате за музыкальные выступления, ведущему Эдгару Торетто, саксофонисту Айнарсу Свиклису, компаниям Mārtiņa Burbuļi и Valdman Events за великолепные представления, предприятиям Mix Max, Latvijas Roze и Hēlija Baloni Gaisa Prieks за украшение помещений, SkanaGaisma.lv за техническую поддержку, компаниям Yakuza Sushi & Asian Fusion, Futurus food, VIS Brokerhouse, ARKOLAT Mājas Kafejnīca, Ķekavas Avots и Šakotis Rīga за угощения, Madame biskvit за праздничный торт и Готардо Ронитису за фотографии.