На улице Даугавпилс в Риге из-за пожара эвакуировали жилой дом
Вечером в пятницу из-за пожара был эвакуирован многоэтажный жилой дом на улице Даугавпилс в Риге, сообщает агентство LETA.
В 19:01 Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Даугавпилс, где согласно предварительной информации начался пожар в многоэтажном жилом доме.
Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что образовалось сильное задымление.
В 20:34 пожар был локазилизован, на площади в шесть квадратных метров горело перекрытие между третьим и четвертым этажом здания.
Всего были эвакуированы 20 человек.
На месте происшествия работали 27 пожарных и семь специализированных автомашин.