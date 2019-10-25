Пт, 25.10.2019
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На улице Даугавпилс в Риге из-за пожара эвакуировали жилой дом
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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Вечером в пятницу из-за пожара был эвакуирован многоэтажный жилой дом на улице Даугавпилс в Риге, сообщает агентство LETA.

В 19:01 Пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Даугавпилс, где согласно предварительной информации начался пожар в многоэтажном жилом доме.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что образовалось сильное задымление. 

В 20:34 пожар был локазилизован, на площади в шесть квадратных метров горело перекрытие между третьим и четвертым этажом здания.

Всего были эвакуированы 20 человек.

На месте происшествия работали 27 пожарных и семь специализированных автомашин.

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