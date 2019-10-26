Внучка Раймонда Паулса рассказала о своем возлюбленном. Пара готовится к свадьбе
Проживающая в Лос-Анджелесе внучка маэстро Раймонда Паулса Моника Педерсен (или Моника Ивонне) готовится к свадьбе со сценаристом Майклом Алояном. В журнале Santa девушка рассказала историю знакомства со своим возлюбленным.
"Мы вместе уже полтора года. Майкл - армянин, родившийся в Лос-Анджелесе. Мы познакомились в ВУЗе", - рассказала Моника, которой на момент знакомства было 23 года.
По ее словам, Майкл начал снимать уже в возрасте 10 лет, а в 18 за внушительную сумму продал сценарий студии Fox. Также он написал сценарий, который сейчас читает кинорежиссер Мартин Скорсезе.
"Майкл очень талантливый. Сначала ты этого не понимаешь - на первом свидании, втором... Да, видела, что хороший парень, но... Он был настойчив.
Понемногу поняла, что он очень глубокий, умный и мощный. И такой остроумный", - рассказала девушка о возлюбленном.
"Похоже, мы скоро женимся. (...) Свадьбу хочу сыграть в Латвии", - поделилась Моника, мечтающая встретить старость с любимым в Балтэзерсе.