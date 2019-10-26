Сб, 26.10.2019
Потому что в конце концов для такой маленькой страны как Латвия, у нас достаточно большое количество осужденных пожизненно. 70 - это большое число. Илона Спуре, генерал

Внучка Раймонда Паулса рассказала о своем возлюбленном. Пара готовится к свадьбе
Он армянин из Лос-Анджелеса...

Проживающая в Лос-Анджелесе внучка маэстро Раймонда Паулса Моника Педерсен (или Моника Ивонне) готовится к свадьбе со сценаристом Майклом Алояном. В журнале Santa девушка рассказала историю знакомства со своим возлюбленным. 

"Мы вместе уже полтора года. Майкл - армянин, родившийся в Лос-Анджелесе. Мы познакомились в ВУЗе", - рассказала Моника, которой на момент знакомства было 23 года.

По ее словам, Майкл начал снимать уже в возрасте 10 лет, а в 18 за внушительную сумму продал сценарий студии Fox. Также он написал сценарий, который сейчас читает кинорежиссер Мартин Скорсезе. 

"Майкл очень талантливый. Сначала ты этого не понимаешь - на первом свидании, втором... Да, видела, что хороший парень, но... Он был настойчив.

Понемногу поняла, что он очень глубокий, умный и мощный. И такой остроумный", - рассказала девушка о возлюбленном. 

"Похоже, мы скоро женимся. (...) Свадьбу хочу сыграть в Латвии", - поделилась Моника, мечтающая встретить старость с любимым в Балтэзерсе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filming complete! 🎬 #directorduo

A post shared by Monika Ivonne (@monikaivonne) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meetings with a view🌴

A post shared by Monika Ivonne (@monikaivonne) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrating @monikaivonne getting one year younger

A post shared by Michael Aloyan (@michaelaloyan) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last night in Latvia. Out with a bang #concert #laimavaikule #rendezvous #jurmalabeach

A post shared by Michael Aloyan (@michaelaloyan) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ