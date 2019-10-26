LTV7: Откаты в строительстве - бывшие строители начинают говорить

Oliņas – так их тогда называли, могли в 10 раз превышать прибыль самого предприятия.

Об этом программе Русского вещания LTV7 "Личное дело" в рамках проекта о кризисе 2009 года "10 лет challenge" рассказал Валдис Калнозолс — предприниматель, в честь которого называлась некогда известнейшая строительная компания.

Нет в Латвии строительного объекта, где компания Kalnozols un partnieri в начале 2000-х не принимала участие. "Если мы не строили, тогда проектировали. Если не проектировали, то сдавали в аренду технику. Если не аренда, то привозили материалы", - вспоминает Валдис Калнозолс.

Компания Kalnozols un partnieri строила Lido на Краста, здание Латвийского банка и даже Рижскую думу.

Оборот концерна был 42 миллиона евро в год. Но часть заработанных денег приходилось отдавать на откаты.

"5 строительных компаний (в том числе, Skonto būve, Re&Re, Velve) договаривались, кто, что будет строить" - рассказывает Калнозолс.

Потом, по его словам, был один человек, который знал половину Риги. К нему надо было подходить и договариваться.

"Он организовывал, как перечислить откат. И дальше делал так, чтобы условия конкурса по закупкам писались под твою компанию", - рассказывает предприниматель.

На вопрос, о каких суммах шла речь, предприниматель рассказал, что в год на откаты, которые тогда называли oliņas, его компания платила 500 тысяч латов, тогда как сама зарабатывала 50 тысяч.

В 2005-м в регистре предприятий было 3 тысячи строительных фирм, в 2008-м — 6 с половиной тысяч. По словам Калнозолса, по началу откаты платились хаотично, но потом одна политическая партия все расставила по полочкам, сделали схему.

На вопрос, были ли это "оранжевые" или Народная партия, Калнозолс отвечает: "Может быть". И добавляет:

"Марис Мартинсонс какое-то время был ключевой человек, с кем говорить, хочешь строительный договор в Латвии, вот Марис Мартинсонс тот человек, с кем говорить".

Напомним, Марис Мартинсонс сейчас проходит по нескольким уголовным делам. Его обвиняют в посредничестве в даче взяток. Его имя также звучит в деле о картельном сговоре строительных компаний.