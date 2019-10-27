Пн, 28.10.2019
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Дело Latvenergo: Задержанные должностные лица пытаются доказать в суде, что не являются таковыми

Айгар Мелько, Гунар Цветков и Андрей Ливанович.

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Задержанные должностные лица Latvenergo в Конституционном суде пытаются доказать, что не являются должностными лицами. В случае решения в их пользу могут быть под угрозой несколько уголовных дел Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Об этом сообщает программа TV3 Nekā personīga.

В пятницу, 25 октября, вступил в силу приговор суда, в соответствии с которым по одному из уголовных дел Latvenergo о взяточничестве к реальному лишению свободы был приговорен бывший вице-президент Latvenergo Айгар Мелько. Ему придется провести в заключение более четырех лет. Бывший производственный директор Гунар Цветков приговорён к трём годам заключения, как и руководитель предприятия Energy Consulting Андрей Ливанович.

Так называемое коррупционное дело Latvenergo запомнится, тем, что виновных судили в течение разумного периода времени и что они получили соответствующее наказание. 

Однако уголовное дело всё ещё актуально по одной причине.

В ходе разбирательства был поднят вопрос, можно ли обозначить членов правления общества акционеров как должностные лица. Потому как подкупленным лицам наказание будет намного мягче. Вскоре эти тонкие юридические нюансы будут разбираться в Конституционном суде, поскольку дело было возбуждено по жалобе Мелько и Цветкова. Если Конституционный суд примет решение в их пользу, это повлияет не только на это дело, но и на многие другие громкие дела KNAB, которые были завершены или всё ещё находятся на стадии расследования.

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