Дело Latvenergo: Задержанные должностные лица пытаются доказать в суде, что не являются таковыми

В пятницу, 25 октября, вступил в силу приговор суда, в соответствии с которым по одному из уголовных дел Latvenergo о взяточничестве к реальному лишению свободы был приговорен бывший вице-президент Latvenergo Айгар Мелько. Ему придется провести в заключение более четырех лет. Бывший производственный директор Гунар Цветков приговорён к трём годам заключения, как и руководитель предприятия Energy Consulting Андрей Ливанович.

В ходе разбирательства был поднят вопрос, можно ли обозначить членов правления общества акционеров как должностные лица. Потому как подкупленным лицам наказание будет намного мягче. Вскоре эти тонкие юридические нюансы будут разбираться в Конституционном суде, поскольку дело было возбуждено по жалобе Мелько и Цветкова. Если Конституционный суд примет решение в их пользу, это повлияет не только на это дело, но и на многие другие громкие дела KNAB, которые были завершены или всё ещё находятся на стадии расследования.