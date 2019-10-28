Ищете работу? Количество свободных мест за год выросло почти на треть

В то же время в Латгальском регионе в конце сентября этого года были зарегистрированы 1584 вакансии, что на 13,8% меньше по сравнению с концом сентября прошлого года, в Видземском регионе - 1532 вакансии, что вдвое больше, чем в прошлом году, в Курземском регионе - 1484 вакансии, что на 29,8% больше, а в Земгальском регионе - 1231 вакансия, что на 2% меньше, чем год назад.