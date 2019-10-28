Ищете работу? Количество свободных мест за год выросло почти на треть

В конце сентября в Государственном агентстве занятости (NVA) было зарегистрировано 31 238 свободных рабочих мест, что на 29,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствует опубликованная NVA информация.
В том числе 81% зарегистрированных в NVA вакансий приходились на Рижский регион.
В конце сентября в Рижском регионе было зарегистрировано 25 407 вакансий, что на 32,4% больше, чем в конце сентября 2018 года.
В то же время в Латгальском регионе в конце сентября этого года были зарегистрированы 1584 вакансии, что на 13,8% меньше по сравнению с концом сентября прошлого года, в Видземском регионе - 1532 вакансии, что вдвое больше, чем в прошлом году, в Курземском регионе - 1484 вакансии, что на 29,8% больше, а в Земгальском регионе - 1231 вакансия, что на 2% меньше, чем год назад.
Согласно данным NVA, в конце сентября наиболее востребованными были квалифицированные рабочие и ремесленники - в этой группе зарегистрировано 15 786 вакансий.
По отраслям наибольшее количество вакансий было зарегистрировано в строительстве - 36% всех зарегистрированных вакансий или 11 365 свободных рабочих мест.
Как сообщалось, зарегистрированный уровень безработицы в Латвии в конце сентября этого года составлял 5,7% экономически активных жителей. В конце сентября 2019 года в NVA было зарегистрировано 52 595 безработных.