Премьер и министр финансов не обещают дополнительного финансирования для медиков

Премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс в бюджете 2020 года не обещают дополнительного финансирования для медиков.
Как сообщалось, в знак протеста против недостаточного финансирования и перегрузки на работе медицинские работники 7 ноября проведут собрание-пикет возле здания Сейма.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле во вторник заявила журналистам, что без изменений в налогах невозможно обеспечить дополнительное финансирование для медиков.
Во вторник на пресс-конференции после заседания правительства Кариньш сказал журналистам, что правительству известно о нуждах отрасли здравоохранения. Он добавил, что за последние три года отрасли здравоохранения было выделено в общей сложности 400 млн евро, а в следующем году будет выделено еще 50 млн евро, большая часть которых предназначена для повышения заработных плат медиков.
Премьер-министр также признал, что проблемы со здравоохранением развивались в течение более 20 лет и не могут быть решены быстро, поэтому правительство Кариньша будет заниматься этим целенаправленно и постепенно.
В свою очередь Рейрс указал на ограниченные возможности бюджета, упомянув прогнозируемый более медленный экономический рост в 2020 году, потерю доходов от подоходного налога с предприятий в размере 300 млн евро в результате налоговой реформы, а также расходы, связанные с выходом Великобритании из Европейского союза.
По словам Рейрса, дополнительных средств для отрасли здравоохранения в 2020 году не будет.
Премьер-министр добавил, что на следующей неделе он планирует встретиться с министром финансов, министром здравоохранения и представителями отрасли, чтобы обсудить пути улучшения ситуации в здравоохранении.