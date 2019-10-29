Премьер и министр финансов не обещают дополнительного финансирования для медиков

Как сообщалось, в знак протеста против недостаточного финансирования и перегрузки на работе медицинские работники 7 ноября проведут собрание-пикет возле здания Сейма.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле во вторник заявила журналистам, что без изменений в налогах невозможно обеспечить дополнительное финансирование для медиков.

Во вторник на пресс-конференции после заседания правительства Кариньш сказал журналистам, что правительству известно о нуждах отрасли здравоохранения. Он добавил, что за последние три года отрасли здравоохранения было выделено в общей сложности 400 млн евро, а в следующем году будет выделено еще 50 млн евро, большая часть которых предназначена для повышения заработных плат медиков.

Премьер-министр также признал, что проблемы со здравоохранением развивались в течение более 20 лет и не могут быть решены быстро, поэтому правительство Кариньша будет заниматься этим целенаправленно и постепенно.

В свою очередь Рейрс указал на ограниченные возможности бюджета, упомянув прогнозируемый более медленный экономический рост в 2020 году, потерю доходов от подоходного налога с предприятий в размере 300 млн евро в результате налоговой реформы, а также расходы, связанные с выходом Великобритании из Европейского союза.

По словам Рейрса, дополнительных средств для отрасли здравоохранения в 2020 году не будет.