7 ноября медики проведут собрание-пикет возле Сейма

На акцию протеста приглашены все врачи, кроме врачей неотложной медицинской помощи. Организации призывают врачей на один день взять бесплатный отпуск, чтобы участвовать в пикете. По словам Рацениса, акцию поддержали крупнейшие больницы Риги и регионов.

Если пикет не даст желаемого результата, с 8 по 14 ноября по всей Латвии пройдет акция "Приспусти флаг, зажги свечу!".

Если 14 ноября Сейм проголосует за бюджет в том виде, в каком он был подготовлен, без увеличения финансирования на медицину, медики начнут сбор подписей за роспуск Сейма, заявил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

Как сообщалось, в знак протеста против недостаточного объема финансирования отрасли здравоохранения в ближайшие годы медики до принятия государственного бюджета на 2020 год проведут также акцию "Один день без врача", в рамках которой всем врачам, за исключением медиков скорой помощи, предлагается взять один неоплачиваемый выходной.