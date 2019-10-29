7 ноября медики проведут собрание-пикет возле Сейма

В знак протеста против недостаточного финансирования и перегрузки на работе медицинские работники 7 ноября проведут собрание-пикет возле здания Сейма, сообщил председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Карлис Раценис.
На акцию протеста приглашены все врачи, кроме врачей неотложной медицинской помощи. Организации призывают врачей на один день взять бесплатный отпуск, чтобы участвовать в пикете. По словам Рацениса, акцию поддержали крупнейшие больницы Риги и регионов.
Если пикет не даст желаемого результата, с 8 по 14 ноября по всей Латвии пройдет акция "Приспусти флаг, зажги свечу!".
Если 14 ноября Сейм проголосует за бюджет в том виде, в каком он был подготовлен, без увеличения финансирования на медицину, медики начнут сбор подписей за роспуск Сейма, заявил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.
Как сообщалось, в знак протеста против недостаточного объема финансирования отрасли здравоохранения в ближайшие годы медики до принятия государственного бюджета на 2020 год проведут также акцию "Один день без врача", в рамках которой всем врачам, за исключением медиков скорой помощи, предлагается взять один неоплачиваемый выходной.