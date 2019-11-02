Версия работников Parex: краха не было

По словам бывшего пресс-секретаря Parex Сергея Бардовского, когда владельцы Валерий Каргин и Виктор Красовицкий обратились за помощью к правительству, они не просили денег, а лишь гарантию на 200 миллионов. Это помогло бы передвинуть срок отдачи синдицированного кредита. А за это время рынок ценных бумаг пришел бы в себя и портфель ценных бумаг Parex снова был бы в цене. Однако, по словам Бардовского, чиновники воспользовались слабостью банка: сначала государство переняло 51% акций, а потом очень быстро забрало весь банк целиком.

Сначала в Parex, а потом и в Citadele, по подсчетам Госконтроля влили 2 с половиной миллиарда евро. В 2015-м состоялась главная сделка — Citadele продали американскому инвестору за 74 миллиона 700 тысяч. Хотя когда-то называлось, что Parex мог стоить миллиард. Но даже этих денег страна не увидела.

Их отдали Европейскому банку реконструкции и развития и еще доплатили 2 миллиона сверху - за то, что Европейский банк в свое время вложил деньги в Citadele. Мы этот вклад должны были вернуть плюс набежавшие проценты.

"То, что государство не знало, за сколько продать банк. То, что согласилось на единственного покупателя, отвергая других, я не знаю, сейчас не все условия договора можно сказать, но, мне кажется, там были очень влиятельные голоса. И не только из Латвии", - говорит Гунарс Кутрис, бывший депутат Сейма, который возглавлял парламентскую комиссию по расследованию продажи Citadele.