Почти одновременно с протестом медиков у Сейма пройдет еще одна акция. Против территориальной реформы

В то время как работники здравоохранения будут протестовать против недостаточного финансирования для повышения зарплат медикам, другая часть протестующих выступит против "насильственной и нелогичной реформы, которая полностью опустошит село".

Акция медиков пройдет с 8:30 до 9:30. В свою очередь противники административно-территориальной реформы запланировали свое мероприятие на 9:30, но начнут собираться у Сейма уже в 9:00, демонстрируя тем самым солидарность с медиками.

Несколько муниципалитетов распространили призывы к своим жителям принять участие в акции. Как выяснило агентство LETA в муниципалитетах Мазсалацы, Руиены и Наукшены, сначала пройдет шествие, которое начнется на улице Торня, 4 у Пороховой башни, а закончится акция у Сейма на улице Екаба, 11.

В ЛЗП пояснили, что акция протеста проводится в этот день потому, что 7 ноября одобренный коалицией законопроект об административной-территориальной реформе будет подан в Сейм для рассмотрения в первом чтении.

Первоначально планировалось, что в акции примут участие примерно 250 человек, но сейчас прогнозируется, что общее число участников может быть в несколько раз больше.