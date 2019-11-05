Почти одновременно с протестом медиков у Сейма пройдет еще одна акция. Против территориальной реформы

В четверг, 7 ноября, почти одновременно с акцией протеста медиков возле Сейма планируется также "народное собрание", на котором жители различных регионов выскажут свое недовольство административно-территориальной реформой, сообщила агентству LETA представитель Латвийской зеленой партии (ЛЗП) Лига Булмейстере.
В то время как работники здравоохранения будут протестовать против недостаточного финансирования для повышения зарплат медикам, другая часть протестующих выступит против "насильственной и нелогичной реформы, которая полностью опустошит село".
Акция медиков пройдет с 8:30 до 9:30. В свою очередь противники административно-территориальной реформы запланировали свое мероприятие на 9:30, но начнут собираться у Сейма уже в 9:00, демонстрируя тем самым солидарность с медиками.
Несколько муниципалитетов распространили призывы к своим жителям принять участие в акции. Как выяснило агентство LETA в муниципалитетах Мазсалацы, Руиены и Наукшены, сначала пройдет шествие, которое начнется на улице Торня, 4 у Пороховой башни, а закончится акция у Сейма на улице Екаба, 11.
В ЛЗП пояснили, что акция протеста проводится в этот день потому, что 7 ноября одобренный коалицией законопроект об административной-территориальной реформе будет подан в Сейм для рассмотрения в первом чтении.
Первоначально планировалось, что в акции примут участие примерно 250 человек, но сейчас прогнозируется, что общее число участников может быть в несколько раз больше.
По данным ЛЗП, принять участие в акции собираются жители и предприниматели из Икшкиле, Алои, Кандавы, Тукумса, Кокнесе, Балдоне, Вентспилсского края, Салацгривы, Вецумниеки и других краев. Представители других регионов также продолжают подавать заявки на участие в протестах.