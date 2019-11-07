Чт, 7.11.2019
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Кейт и Меган почтили память военных в разных оттенках королевского синего
Голосуйте за лучший образ!

ФОТО: EPA/Scanpix

В Великобритании уже начались мероприятия, посвященные Дню памяти солдат, погибших в военных конфликтах, который ежегодно отмечается 11 ноября. Кейт Миддлтон и Меган Маркл в один день оказались в разных местах, но выбрали для официального выхода в свет наряды одного цвета.

Герцог и герцогиня  Кембриджские побывали в Лондоне на открытии благотворительного фонда National Emergencies Trust - организации, которая занимается сбором средств для пострадавших от всевозможных катастроф и стихийных бедствий.

37-летняя Кейт выглядела изысканно в элегантном платье с поясом ярко-синего цвета от Emilia Wickstead, черных туфлях на высоком каблуке и в любимых серьгах с сапфирами и бриллиантами, принадлежавших некогда принцессе Диане.

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

Принц Гарри и Меган Маркл, в свою очередь, почтили своим присутствием открытие своеобразного мемориального сада "Поле поминовения" в Вестминстерском аббатстве.

Меган выбрала по этому случаю темно-синее платье и пальто из искусственного меха такого же цвета. Дополнили наряд герцогини бархатная шляпка в тон от Philip Treacy, перчатки и сапоги на высоком каблуке от Victoria Beckham.

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее. А ниже - голосуйте за лучший  образ!

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