Кейт и Меган почтили память военных в разных оттенках королевского синего

Герцог и герцогиня Кембриджские побывали в Лондоне на открытии благотворительного фонда National Emergencies Trust - организации, которая занимается сбором средств для пострадавших от всевозможных катастроф и стихийных бедствий.

37-летняя Кейт выглядела изысканно в элегантном платье с поясом ярко-синего цвета от Emilia Wickstead, черных туфлях на высоком каблуке и в любимых серьгах с сапфирами и бриллиантами, принадлежавших некогда принцессе Диане.

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

Принц Гарри и Меган Маркл, в свою очередь, почтили своим присутствием открытие своеобразного мемориального сада "Поле поминовения" в Вестминстерском аббатстве.

Меган выбрала по этому случаю темно-синее платье и пальто из искусственного меха такого же цвета. Дополнили наряд герцогини бархатная шляпка в тон от Philip Treacy, перчатки и сапоги на высоком каблуке от Victoria Beckham.

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix