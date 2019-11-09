В Латвии - низкая средняя продолжительность жизни. Это связано и с неэффективной политикой

По словам авторов исследования, нельзя однозначно утверждать, что финансирование здравоохранения оказывает непосредственное влияние на среднюю продолжительность жизни, однако между этими показателями существует прямая, положительная корреляция.

Из всех стран ОЭСР в Латвии самая низкая средняя продолжительность жизни, а с точки зрения финансирования сектора здравоохранения Латвия находится рядом с Турцией и Венгрией, которые также относительно мало инвестируют в медицинский сектор.

Согласно статистике, Латвия также классифицируется как страна высокого риска. Это означает, что относительно большое количество жителей страны курят или употребляют алкоголь ежедневно.

В Латвии чаще, чем в других странах ОЭСР, происходят случаи смерти, которые можно было бы предотвратить, реализуя более эффективную политику в области здравоохранения.

По данным показателям ситуация в Латвии сопоставима с ситуацией в Венгрии и Литве, которые также являются странами высокого риска и показывают высокое количество смертей, которых можно было бы избежать.

С другой стороны, рассматривая соотношение инвестиций в сферу здравоохранения и количество врачей в стране, несмотря на относительно низкое финансирование сектора здравоохранения, количество врачей в Латвии довольно высокое - выше, чем в Великобритании, и примерно такое же, как в Ирландии.

При измерении данного показателя количество врачей рассчитывается на основе общей численности населения страны, а значит, эти данные отображают только относительное количество врачей в стране.