Сборная Латвии по хоккею минимально уступила Беларуси и заняла второе место на турнире

Сборные Латвии и Беларуси провели первый период очень осторожно и почти без моментов. Единственный гол в первые 20 минут провели гости, которые воспользовались ошибкой латвийских хоккеистов и Михаил Стефанович открыл счёт в матче.

Второй период для нашей команды также начался не очень. Уже на 2-й минуте Стефанович удвоил преимущество своей команды, оформив дубль.

В заключительном периоде Микс Индрашис заработал удаление и всё тот же Стефанович оформил хет-трик. Всего 20 секунд спустя Индрашис "реабилитировался" и отыграл одну шайбу, а за 7 минут до конца основного времени Сандис Смонс сократил отставание хозяев до минимума. К сожалению, этого оказалось недостаточно и сборная Латвии потерпела поражение.