Пн, 11.11.2019
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Фото и видео: Факельное шествие в честь Дня Лачплесиса

Факельное шествие

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В факельном шествии в честь Дня Лачплесиса от Братского кладбища до памятника Свободы участвуют около 1500 человек, среди них много молодежи и детей.

Участники шествия собрались у Священного огня на минуту памяти, а затем зажгли от огня факелы. Также участники мероприятия зажгли свечи у памятника Матери Латвии и на могилах участников освободительных боев.

Во время шествия люди поют солдатские песни.

Галерея: Факельное шествие в День Лачплесиса

 Видео: Факельное шествие в День Лачплесиса

День Лачплесиса празднуется в честь 11 ноября 1919 года, когда латвийские вооруженные силы одержали победу над превосходящей по числу солдат и лучше вооруженной Западной добровольческой армией - войсками Бермонта. Сегодня по всей Латвии проходят мероприятия Дня Лачплесиса - концерты, выставки, киносеансы, а вечером в Риге состоится военный парад и народное шествие от набережной 11 ноября к "Замку света".

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