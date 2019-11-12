Бондарс о повышении зарплат медиков: надо менять законы

Он признал, что в конце прошлого года и сам голосовал за поправки к закону о финансировании здравоохранения, которые предусматривают его увеличение без указания конкретного источника. Также за эти поправки Бондарс проголосовал в начале года, когда утверждался бюджет на 2019 год.

На вопрос, почему он поддержал поправки, Бондарс ответил, что, очевидно, опытные депутаты не смогли убедить новых парламентариев.

По словам руководителя бюджетной комиссии, очень сложно голосовать против популярных вопросов.

"В политике всегда будет ситуация, когда замыслы превышают возможности. Это нормальная ситуация, когда народные избранники хотят больше, чем могут", - сказал он.

Бондарс признал, что принимать подобные законы - неправильно, и все они должны быть изменены.

Также он пообещал, что шаг за шагом финансирование здравоохранения будет увеличиваться, потому что эта отрасль была одной из тех, которую "держали на голодном пайке".

Как сообщалось, в соответствии с утвержденным Сеймом законом для повышения зарплат медиков в будущем году должно быть предусмотрено 120 млн евро, что позволило бы увеличить оплату труда в среднем на 20%. Однако правящая коалиция заявила, что принятие закона было ошибкой, потому что в нем не предусмотрены источники повышения финансирования. В результате для повышения зарплат медиков удалось найти лишь около половины необходимых средств.

На прошлой неделе организации медиков провели многотысячный пикет у Сейма и акцию протеста "Один день без врача", требуя выделить финансирование на прирост зарплат в установленном законом объеме, но никаких гарантий повышения зарплат от правительства не получили.