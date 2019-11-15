Пт, 15.11.2019
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"Ни отражателя, ни номера": известны подробности трагичного ДТП в Салдусе

ФОТО: Скриншот с видео

В среду, 13 ноября, в Салдусе в аварии погиб мужчина, ехавший на электросамокате, сообщила представитель Управления Курземского региона Госполициии Мадара Шершнева. О подробностях ДТП рассказали сотрудники расположенного рядом с местом аварии предприятия Saldus ceļinieks, сообщает передача Degpunktā.

Водитель электроскутера около 14 часов отправился в путь из Салдуса в Кулдигу. Когда мужчина проезжал мимо предприятия Saldus ceļinieks со стоянки, расположенной рядом, выехал фургон Fiat и между обоими участниками дорожного движения произошло сильное столкновение. 

Один из сотрудников компании рассказал, что слышал громкий шум и немедленно выбежал на улицу посмотреть, что же случилось. 

"Я подошел, когда он уже лежал. Они ездят без отражателя, без ничего - ни номеров у низ, ни фар. Ничего. Он въехал ему в бок", - рассказал мужчина. 

У очевидца есть мнение на счет участия электросамокатов в дорожном движении. Он считает, что электроскутеры сложно заметить и это является одной из главных причин, по которым произошло ДТП.

Увиденным поделился и другой работник предприятия. Он считает, что это было лишь неудачное стечение обстоятельств и не думает, что водитель электросамоката виноват в ДТП. 

"Такое транспортное средство, его нельзя нормально остановить, они очень быстро ездят, не разработаны для езды по шоссе, поэтому представляют опасность для пользователя", - указал он.

На месте аварии близкие погибшего поставили свечи. Полиция отказывается от более подробных комментариев. Возбуждено уголовное дело и до сих пор выясняется, кто из участников ДТП нарушил правила дорожного движения.

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